Чего ВСУ не хватает на фронте – командир отделения ответил

Командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский рассказал, что украинской армии не хватает техники и военных.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

По словам командира отделения, ВСУ не хватает всего - начиная от снарядов и бойцов. Он отметил, что бывали и ситуации, когда нужно было беречь патроны.

"Нам надо больше техники, больше средств поражения. У нас были ситуация, когда к гранатомету не было снарядов. И говорят - береги патроны. То есть бывали и такие случаи. Все нам надо - и бойцов, и техники, и снарядов. Враг очень сильный и мощный. У нас должно быть не меньше, чем их", - сказал Гапчинский.

Напомним, Зеленский назвал первую цель Путина в войне против Украины.

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