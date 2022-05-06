Чего ждать 9 мая: сакральная жертва Путина, объявление войны и всеобщая мобилизация

Похоже, в Кремле отказались от идеи официального объявления войны Украине. Или нет?

Да, это могло бы открыть Путину дорогу к всеобщей мобилизации в России. Но рядовые россияне такую идею вряд ли поддержат, предпочитая созерцать геноцид украинцев с экранов своих телевизоров.

Хотя американский телеканал CNN не исключает такого сценария, как и Минобороны Великобритании. А в пятницу, 6 мая, об этом заявил украинский премьер Денис Шмигаль. Вместе с этим американские дипломаты уверены, что у Путина есть запасной вариант – аннексия Луганской и Донецкой областей в их административных границах вместе с частью Запорожской и Херсонской областей.

По словам Владимира Зеленского, если Путин не изменит своего решения, война будет долгой. Наша разведка добавляет: Кремль говорит российским солдатам-убийцам, что на войне против украинцев они будут до сентября 2022 года. Если, конечно, русские олигархи просто не убьют Путина. Ведь такой план, по данным журналиста-расследователя Bellingcat Христа Грозева, у них уже есть.

И как раз в этом Путину может быть смысл объявить Украине войну. Да, с одной стороны, еще с марта в России действует закон о "фейках" в отношении ВС РФ, по которому можно загреметь в тюрьму на 10-15 лет лишь за то, что назвать эту "спецоперацию" войной. То есть, Кремль и Путин с самого начала официально и информационно открещивались от того, что это война.

Но, с другой стороны, введение военного положения предоставит Путину неограниченную полноту власти именно в экономической плоскости. Вся экономика перейдет на военные рельсы, а значит, можно забирать собственность олигархов, да и всех остальных граждан, просто так. Именно этим Путину может быть выгодно объявление Украине войны. Но у президента США Джо Байдена уже есть креативный ответ: именно 9 мая глава Белого дома собирается подписать закон о предоставлении Украине ленд-лиза.

ТСН.ua продолжает анализировать ситуацию на фронте. Вместе с военным экспертом Олегом Ждановым разбирались, объявит ли Путин войну Украине 9 мая, чтобы мобилизовать больше россиян.

Объявление войны

Олег Жданов не верит, что Путин пойдет на объявление всеобщей мобилизации в России. По его словам, это очень маловероятный сценарий.

Во-первых, даже в информпространстве Кремль прячет эту "специальную военную операцию", пытаясь подвинуть ее на второй план.

Во-вторых, Россия не готовится к большому празднику 9 мая. Даже скрытую мобилизацию в больших городах они не производят, стараясь ее максимально скрыть.

"Поэтому взрывать и раздражать общество они не будут. Думаю, не будет ситуации, когда россияне пришли праздновать победу 9 мая, "деды воевали", "можем повторить", и Путин выходит и говорит: "Пошли повторять". То есть сегодня шашлыки, а завтра мировая война, все берут вещевые мешки и в военкомат. Такого, думаю, не будет", — говорит Олег Жданов.

Путин уже выбрал себе сакральную жертву на 9 мая – Мариуполь. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, за 8 лет после "парада пленных" в Донецке (тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором – ред.) Кремль решил повторить то же самое в Мариуполе. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму гражданских.

Поэтому маловероятно, что Путин официально объявит Украине войну. А вот наращивать темпы скрытой мобилизации еще как будет. Уже сейчас, по словам Олега Жданова, для военкоматов в каждом военном округе установили план – давать не менее 200 контрактников в неделю. А для 7 округов за 4 недели – это почти 6 тыс.

Вдобавок они идут по окраинам, набирая наиболее деградированную часть российского общества. В Москве и Санкт-Петербурге никто людей не вербует, никого не вызывают. В таких больших городах они не хотят агитировать, потому что туда пойдут похоронки и гробы.

А вот в столице Бурятии центральный городской спортивный комплекс превратился в зал ритуальных услуг. Оттуда даже венки уже не убирают, потому что эта церемония просто не останавливается.

"Кстати региональные СМИ об этом уже пишут. В регионах люди уже начинают ставить вопрос, что же это за "специальная операция", что гробы и захоронения не заканчиваются, а победы нет. Настроения в российском обществе начинают понемногу меняться. Но только на окраинах, где эти захоронения Кстати региональная газета Бурятии написала: состояние тел настолько плохое, что трупный запах не выветривается из этого помещения, где они провожают их в последний путь... Понимаете, какое там морально-психологическое состояние? "Новая война – давайте повторим", – рассказывает Олег Жданов.

Если не война, то аннексия

Американская разведка предупреждает: Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области в пределах их административных границ. Однако 9 мая этого может не произойти. По словам посла США при ОБСЕ Майкла Карпентера, Путин может это сделать до середины мая, а затем пойти по такому же сценарию в Херсонской области, и даже еще дальше – в Грузии и Молдове.

Однако как Путин будет объяснять россиянам этот шаг? Ведь война предусматривала завоевание всей Украины, а не "ДНР"/"ЛНР" с созданием еще "ХНР", которые лягут бременем на подсанкционную российскую экономику.

"Не знаю, как они это будут обосновывать. Но, думаю, будут говорить наоборот, что Херсон – это житница, что он будет кормить северные регионы России. Но действительно они готовятся к аннексии, а не к "ХНР", "Республике Донбасс" или еще" каких-то вариантов. Думаю, это будет попытка очередной аннексии. Они таким образом хотят застолбить за собой эту территорию", — считает Олег Жданов.

По словам эксперта, Украина может уволить эти территории только силовым путем. Эпоха переговоров окончена, пока мы не разгромим все русские войска на нашей территории. При каждой попытке начать переговоры, Россия будет ставить ультиматум – признание территорий, которые они захватили.

"Посмотрите, как они делают. Как только у них заканчивается наступательный потенциал, они сразу хватаются за лопаты и начинают копать окопы. Есть информация, что в Ростове-на-Дону изготавливают печати для госучреждений уже как субъекта РФ (для Херсона и других) ред.).Кстати, они ставили перед собой задачу, я так понимаю, отвоевать "Новороссию" от Харькова до Приднестровья. Будем надеяться, что мы освободим эти территории", — говорит Жданов.

Когда отвоюем территории

По словам Олега Жданова, об освобождении ныне захваченных Россией территорий можно начинать разговор не раньше июня. И тому есть несколько причин.

Во-первых, нужно получить технику, которую нам пообещали западные партнеры, сформировать подразделения и обучить личный состав.

Во-вторых, на сегодняшний день у нас есть силы и средства для удержания занимаемых позиций. Украина четыре недели выстояла при самых плохих условиях. Сейчас в ВСУ условия улучшаются, а у россиян ухудшаются.

В-третьих, в русской армии идет деградация как личного состава, так и военной техники, потому что они снимают с хранения старую советскую.

"Например танк Т-80. Они его сейчас снимают с хранения. Это последняя разработка СССР. На нем стоит газотурбинный двигатель от вертолета, работающий на авиационном газе. Запас хода не 500 км, а только 300 км. А при атакующих действиях –200 -220 км. Цена авиационного газа намного выше, чем дизеля. Плюс эти танки выпущены где-то в 1980-х и никогда не проходили модернизацию", — объясняет Олег Жданов.

В-четвертых, "сливок" российской армии, прошедших горячие точки и имеющие боевой опыт, с каждым днем все меньше, поэтому Кремль вынужден набирать мобилизованные.

"Кстати, на базе Артиллерийской академии в Санкт-Петербурге открыли 3-месячные курсы для обучения офицеров-артиллеристов. Это доказывает, что у них уже нет резерва, поэтому училища набирают на курсы, как во Вторую мировую войну. То есть у них идет снижение качества и боевого потенциала за счет старой техники. А у нас наоборот идет качественный подъем и увеличение огневых возможностей за счет получения более технологичного вооружения западных образцов", — объясняет Олег Жданов.

Фактор Молдовы и Белоруссии

Уже вторую неделю неспокойно в Приднестровье. Путин расшатывает ситуацию и там, чтобы захватить не только Одессу и Бессарабию, но и Молдову. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна рассматривает даже пессимистические сценарии. Однако не подтвердила, действительно ли аэропорт Тирасполя готовится к приему российских самолетов.

Олег Жданов говорит, что риск наступления россиян из Приднестровья минимален. Хуже всего, что они могут сделать, это забросить на нашу территорию ДРГ. А как боевая часть у них очень ограниченные возможности.

"Они себя тихонько вели, пока о них не упомянули в Генштабе в Москве, ожидая подхода сухопутной группировки. Тогда бы они либо помогли в осаде Одессы с высадкой морского десанта, либо потом усилились и пошли бы на Кишинев. Скорее всего, россияне ожидали, что мы вмешаемся (когда на прошлой неделе там начались провокации – ред.) и нанесем огневое поражение этой группировке. Но с дипломатической точки зрения мы поступили совершенно верно. Без официального приглашения Молдовы нам не нужно вмешиваться", — считает военный эксперт.

С другой стороны есть Беларусь. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко снова заговорил. И не где-нибудь, а в интервью Associated Press сразу после утечек, что он предлагает ЕС соглашение: ослабление санкций в обмен на свободу политзаключенных, которых он бросил в тюрьму в августе 2020 года. Причем заговорил в день, когда Беларусь начала вроде бы свои сезонные военные учения.

То есть, все указывает на то, что Путин снова расшатывает ситуацию, пытаясь втянуть ВС Беларуси в войну против Украины на стороне России. Но, по словам Олега Жданова, это спектакль для одного актера. Чем дольше идет эта война, тем меньше шансов, что Беларусь вмешается.

"У меня оптимистичный прогноз. Что делает Лукашенко? Пытается отработать деньги и обязательства, которые у него, видимо, есть перед Путиным. Помните его речь на космодроме "Восточный" вместе с Путиным? Он сказал, что будет защищать спину российских войск. Вот он и гоняет войска в основном вдоль Польши и стран Балтии. Но социология среди белорусов идет в противоположную сторону. Они увидели, что такое российские солдаты. Там много социальных и криминальных проблем из-за этого. Их грабили и насиловали. Их армия тоже по чуть-чуть меняет настроения. Сегодня они не готовы вмешиваться в эту войну", — резюмирует эксперт.