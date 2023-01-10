Чего ждать на фронте в январе-феврале: эксперт раскрыл планы оккупантов и реакцию ВСУ

На фронте в январе-феврале самой горячей точкой будет оставаться линия Бахмут-Соледар, а также – Лиман-Кременная.

Такой прогноз сделал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

Он напомнил, что на сегодняшний день российские войска сконцентрировались на Бахмутском направлении.

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"Линия Бахмут-Соледар будет продолжать оставаться самой горячей точкой. Потому что это имидж не только самого Пригожина, и не только его перспективы сохранить свою власть и влияние именно в Кремле, но на карту поставлен имидж в целом армии РФ. Напомню, что там сконцентрированы и лучшие артиллерийские части России", – объяснил Кузан.

Он также сообщил, что оккупанты будут пытаться замедлить продвижение ВСУ в направлении Лиман-Кременная.

"Еще, конечно же, направление — Лиман-Кременная. То есть там россияне будут пытаться замедлить наши наступательные действия. По последним сообщениям нашего Генерального штаба, у нас там есть продвижение на 2,5 километра. Россияне попытаются организовать какие-то отчаянные контратакующие действия, чтобы замедлить там наше продвижение", – прогнозирует эксперт.

Он добавил, что и в целом Донецкая область будет "горячей".

"Потому что видим и в окрестностях Донецка, то есть Марьинки, Красногоровка – есть попытки, Авдеевка – конечно, есть попытки для наступательных действий", – сказал Кузан.

В то же время российские войска усиливаются и перекидывают свои силы в район Мелитополя и Бердянска.

"Если говорить о юге, например, Херсонская область, то здесь есть естественное препятствие – Днепр. Здесь сохраняется такой статус-кво. На Запорожье оккупанты отчаянно попытаются накопиться. То есть в районе Мелитополя, Бердянска они перестраивают, усиливают свой гарнизон, перекидывают туда живую силу, технику", – рассказал эксперт.

"Но все их планы на этом направлении срывают Силы обороны, потому что каждое такое накопление мы уничтожаем нашей артиллерией – реактивной и ствольной. То есть, срываем планы врага и не даем им перегруппироваться. В целом эта динамика будет сохраняться в ближайшее время", – резюмировал Кузан.

Напомним, по прогнозам военного эксперта Сергея Грабского, в ближайшие две недели-месяц все внимание на фронте будет приковано к району Бахмута, Кременной. Кроме того, следует внимательно следить за югом, где ВСУ создают предпосылки для атаки и продвижения в район Мелитополя.

Добавим, что по данным ГПСУ, Россия продолжает перекидывать свои войска из Беларуси на восток Украины. В то же время, в самой РБ пока не фиксируются перемещения российской техники и личного состава к украинской границе.

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