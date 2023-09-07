Чего ждать от войны осенью: военные эксперты о возможном энергетическом терроре и запасах ракет в РФ

В прошлом году Россия регулярно и массированно атаковала энергетическую инфраструктуру в Украине, терроризируя гражданское население. Оккупанты оставляли украинцев без тепла и света осенью и зимой. К сожалению, полномасштабная война продолжается. Приближается холодное время года и отопительный сезон.

Продлит ли Россия энергетический террор осенью 2023 года, имеют ли оккупанты достаточный запас ракет для этого и насколько эффективно украинская ПВО сейчас может сбивать вражеские цели, рассказали в комментарии ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и военный эксперт Олег Жданов.

Чего ждать от россиян осенью 2023 года

Российская армия продолжит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру и в этом году, ведь такие атаки показали высокую эффективность с точки зрения оккупантов, в прошлом году, считает Олег Жданов. Однако с такой же интенсивностью делать это уже, вероятно, не смогут.

"Вы помните блекауты, мы сидели без света, без тепла и прочего. Я не рассчитываю, что они смогут выдержать такую же массированность в связи с отсутствием такого количества ракет, но повторить будут стараться. Я думаю, что количество ракет, которое будут выпускаться по городам, будет намного меньше”, – отметил ТСН.ua военный эксперт.

Александр Коваленко соглашается, что враг не сможет обойти такие атаки стороной и продолжит энергетический террор. Но он также не уверен, что атаки могут быть настолько мощными, как в 2022 году. Этому, по его словам, есть две причины.

"Это связано с одной стороны с тем, что у нас значительно улучшились средства противовоздушной обороны и противодействия оккупантам. Также это связано с тем, что у россиян нет возможности в столь большом количестве очень быстро производить ракеты. Для того чтобы совершать какие-то мощные удары нужно накапливать боекомплект. Это если и будут атаки, то ограниченным боекомплектом”, – считает он.

Сколько ракет накопила Россия

Александр Коваленко объясняет, в зависимости от того, о какой модификации ракеты идет речь, у россиян есть разные объемы производства. Если говорить о Х-101 и Х-555, РФ в среднем производит по две ракеты в сутки.

“Итак, за месяц они могут производить где-то от 40 до 60 таких ракет. Но они их тоже используют и тратят. Сейчас нет признаков того, что они накопили Х-101, Х-555, что у них происходит процесс накопления. Потому что они их регулярно используют”, – считает Александр Коваленко.

Он обращает внимание, что россияне используют их именно в том количестве, в котором, согласно имеющейся информации, они могут их производить.

“Если это будет через 10 дней, то это будет где-то 15-20-25 ракет. Вот в таких пределах, в пределах производства. То есть они сейчас привязаны к этому производству. С крылатыми ракетами морского базирования немного хуже у них, где-то в среднем 30-35 единиц в месяц могут производить. Но стараются постоянно наращивать это производство”, – отметил ТСН.ua Александр Коваленко.

По его словам, если в ближайшее время РФ не сделает длительную паузу в ракетных ударах по территории Украины, то можно говорить о том, что у них нет столь большого объема ракет для нанесения регулярных, постоянных, а тем более массированных ракетных ударов именно во время отопительного сезона.

Однако, по словам Олега Жданова, российская армия имеет на балансе около 600 ракет и могла накопить их для массированных атак по Украине.

Насколько эффективна украинская ПВО

Александр Коваленко отмечает, что украинские защитники могут сбивать все вражеские цели, которые есть в зоне их возможностей.

“То есть регионы, где ПВО действительно не может сбивать некоторые образцы российского ракетного вооружения. Например, Х-22 или Искандер-М, П-800 "Оникс". К примеру, в Одессе они не сбиваются, потому что в Одессе нет ЗРК Patriot или SAMP/T. В Киеве и Киевской области они сбиваются, потому что там есть Patriot. Следовательно, это зависит от того, какие комплексы где находятся”, – объясняет он ТСН.ua.

Кроме ракетных ударов, российская армия может атаковать критическую инфраструктуру "шахедами". По словам Александра Коваленко, есть свидетельства, что РФ пытается положить начало собственному производству ударных дронов, однако нет никакого подтверждения, что оно у них уже есть.

“Что касается дронов, я думаю, что они в этом году максимум, что смогут сделать, и, скорее всего, они это уже начинают делать, это крупноузловой сборник этих “шахедов”. Сам же завод в Татарстане они планируют запустить во второй половине 2024 года. Я думаю, что вряд ли они сумеют раньше его поставить, особенно на серийное производство”, – отмечает ТСН.ua Олег Жданов.

Может ли РФ сменить приоритеты

Есть мнение, что в этом году мишенью оккупантов вместо энергетики может стать транспортная инфраструктура Украины. По словам Олега Жданова, такой вариант возможен, однако РФ вряд ли сменит приоритеты, потому что разрушать, например, мосты гораздо сложнее.

“Мы знаем это по собственному опыту, помним и видим сейчас, как и Чонгар и Антоновский мост, как мы разрушали. Так что вряд ли. Энергетика все же остается наиболее эффективной. Если они попадают в одну трансформаторную подстанцию, то остается целый район без электричества. Так что, скорее всего, по моему мнению, россияне будут атаковать энергетическую систему”, – считает военный эксперт.

Александр Коваленко добавляет, атаками по транспортной инфраструктуре россияне не удивят. По его словам, весной прошлого года РФ наносила удары преимущественно по логистическим узлам, железной дороге и другому.

“Могут действительно координировать железная дорога и энергетическая инфраструктура, как-то так. Но опять же это не будет иметь какого-то максимально критического влияния. Если мы говорим об использовании средств поражения вглубь территории Украины, это ракеты Х-555, "Калибры", а их мы сбиваем с достаточно высокой эффективностью, от 90 до даже до 100%” — отметил ТСН.ua Александр Коваленко.

Напомним, ранее мы собрали прогнозы и сценарии военных экспертов – как и когда закончится война в Украине.

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