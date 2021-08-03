Муж, чтобы насолить жене, поджег квартиру и сам притаился на балконе

Муж, чтобы насолить жене, поджег квартиру и сам притаился на балконе

Открывать двери ни спасателям, ни правоохранителям не хотел.

Семейный скандал едва не закончился трагедией. В Виннице мужчина после ссоры с женой поджег новенькую квартиру на 10 этаже.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Черный дым из окон увидели жители окрестных домов, они и вызвали спасателей. В квартире поджигатель находился сам, двери открывать не захотел, уговорили его только родители, которые ему позвонили. Огонь спасатели потушили. «Поджег имущество, которое было в квартире и сам находился на балконе, когда произошло возгорание. Мужчина отказывался открыть дверь. С ним полицейские пытались проводить переговоры, однако он не отвечал и дверь не открывал. Дверь открыл только тогда, когда ему позвонили его родители», — рассказывает пресс-секретарь полиции Винницкой Анна Олейник.

41-летний хозяин не пострадал. Полиции и спасателям рассказал, что так хотел «насолить» жене после очередных разборок. Соседи говорят, те находятся на грани развода и "дерутся" за имущество.

За умышленное повреждение квартиры, мужчине грозит уголовная ответственность. Сейчас он в следственном изоляторе.

В Виннице мужчина после ссоры с женой поджег новенькую квартиру

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