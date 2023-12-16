"Человек должен хотеть служить": военный рассказал, как попасть в "Азов" и кого ищут

Курс молодого бойца в "Азове" длится не менее двух месяцев.

Продолжается набор добровольцев в бригаду специального назначения "Азов". В боевые подразделения ищут мотивированных украинцев, желающих защищать свою страну от врага.

Офицер штаба первого батальона бригады "Азов" Виталий "Мурзик" Мурдза, который воюет с 2015 года, прошел "Азовсталь" и российский плен, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, как и на каких условиях попасть в "Азов", сколько длится курс молодого бойца и какая ситуация на направлении фронта, который сейчас держат "азовцы".

История "Азова"

"Азов" был создан еще в 2014 году. Сформировался из добровольцев с Майдана. Был создан "Черный корпус", также известный как "черные человечки". Позже был создан батальон патрульной полиции, на его базе образовался полк. Полк был до начала полномасштабного вторжения. И уже после сформировалась бригада", — рассказал "Мурзик".

В "Азове" есть несколько батальонов, и наш — один из них, говорит военный.

Как попасть в "Азов"

Сейчас есть четыре варианта, как попасть в "Азов".

“У нас всегда работал рекрутинговый центр. Есть горячая линия, есть сайт "Азова". Там можно оставить заявку, вам перезвонят и пригласят к поступлению в ряды. Сейчас сделали систему набора бойцов через Work.ua, она дает результаты. И есть еще переводы ребят из Вооруженных Сил", — рассказал Виталий Мурдза.

Мобилизуют ли в "Азов"

По словам военного, в "Азов" попадают мобилизованные. Но большинство из них — это действующие военнослужащие, которые переводятся.

“У нас проходит селекция личного состава, мы отбираем. Когда человек к нам приходит, мы должны понимать, что это добровольно, что никто силой его сюда не толкает. Все равно остается на добровольной основе — нет разницы, перевелся он или мобилизован. Человек должен хотеть служить, хотеть защищать свою родину", — говорит Мурзик.

Кого ищет "Азов"

Сейчас в "Азове" не хватает специалистов узких профилей, рассказал Виталий Мурдза.

“Например, саперы, инженеры и водители, водители-механики. Повсюду нужны люди, но более узкие специалисты. Также идет набор в роту ударных беспилотных операционных комплексов. Это fpv-дроны, БПЛА и тому подобное", — говорит военный ТСН.ua.

Сколько длится курс молодого бойца в "Азове"

По словам Виталия Мурдзы, курс молодого бойца в "Азове" длится не менее двух месяцев и проходит на полигонах. Только после этого добровольцы приобщаются к выполнению боевых задач.

"Это если боец учится с нуля, грубо говоря, никогда не держал оружия в руках. Если переводятся из наших боевых частей, с опытом, то через собеседование проверяем их навыки. Если они воевали до этого, можем сразу приобщать их к выполнению боевых задач", — говорит Мурзик.

На каких условиях воюют в "Азове"

Виталий Мурдза рассказал, что бойцы подписывают контракт. Если мобилизованный переводится, то остается мобилизованным до завершения военного положения или приказа о демобилизации.

“Контракт есть со сроком, а есть до конца особого периода. Если контракт истекает, ты все равно не собираешь вещи и не едешь домой. Эта цифра… например, если закончится война, три года прошло и ты уехал домой. А не ждешь приказа о демобилизации", — говорит военный.

Достаточно ли добровольцев

По словам "Мурзика", украинцы изъявляют желание служить, но не так как раньше. Людей на фронте не хватает.

“Мобилизация нужна. Можно сказать, что не хватает бойцов. Сейчас разные моменты на фронте: сегодня может быть спокойно, а завтра нет. Не хватает людей по всем направлениям”, — рассказал ТСН.ua военный.

Как мотивировать украинцев идти на войну

Виталий Мурдза говорит, что прежде всего человек должен понимать, куда он идет и что будет там делать. Например, в "Азове" проводится рекрутинг, людей ищут на определенные должности.

“Человек говорит: “Я хочу быть пехотинцем”. Мы даем ему попробовать себя в том, в чем она желает. А там уже смотрим, выходит у него или нет. Если у него не получается, предлагаем что-нибудь лучше. А не так, что вот ты надо здесь и все, силой никто никого не держит", — рассказал Мурзик.

Военный уверен, что уклоняющиеся от мобилизации просто не знают, куда они попадут.

“Думают, что их где-нибудь заберут, неделю и на штурм. Это неправильно. У нас такого не происходит. Нужно менять общий подход, предлагать людям должности. Вообще, честно говоря, я не понимаю, почему, когда война в стране, человека нужно мотивировать чем-то идти. Это обязанность любого мужчины — идти защищать свою родину”, — говорит ТСН.ua Виталий Мурдза.

Где сейчас воюют бойцы "Азова"

По словам военного, их бригада сосредоточена на Серебрянском лесничестве в Луганской области.

“Ситуация трудная, но стабильная, как всегда. Как в принципе по целому фронту противник достаточно преобладает в артиллерии. Трудно, напряженно, но стабильно. Держим оборону и по возможности продвигаемся вперед", — рассказал "Мурзик".

По его словам, на фронте не хватает артиллерии, боеприпасов, техники и снабжения.

Потери Украины в войне

Озвучить соотношение российских и украинских потерь на фронте сложно, говорит военный.

“Трудно сказать. Это все зависит от конкретного участка фронта и от активности боевых действий”, — рассказал ТСН.ua “Мурик”.

Когда закончится война и что для этого нужно

Военный говорит: чтобы война в Украине скорее закончилась, необходимо, чтобы все сплотились.

"Когда люди все соберутся, перестанут бегать, сплотятся и тогда, возможно, закончится война. Чтобы воевать, нужен ресурс. Как техника, так и люди. Это не может быть на одних добровольцах. Ребята, с 2014 года воюющие, не жалуются ни на что, работают, а кто-то боится. Когда перестанут бояться, будут действовать, тогда у нас все получится”, — говорит Виталий Мурдза.

Напомним, Главное управление разведки Украины ищет разведчика. Такая вакансия появилась в Сети. Кандидату обещают квалифицированную подготовку в учебном центре и зарплату от 70 до 140 тысяч гривен.

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