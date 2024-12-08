Человек еще не умер, а ритуальная мафия уже на пороге: как наживаются на человеческом горе в Киеве

Следует запретить предоставлять ритуальные услуги на территориях больниц и поликлиник.

Такое мнение в интервью TSN.ua высказал ветеран войны Александр Скорик на позывной "Оникс". Он является заместителем директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", которое оказывает ритуальные услуги. Этот пост создали, чтобы военными захоронениями в Киеве занимался именно военный.

По его словам, ритуальная мафия в Киеве наживается на горе.

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“Какой бы человек ни был, даже если он уже в глубокой старости, но он идет в больницу не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы облегчить себе жизнь или продлить ее еще на какой-то период. А в результате, когда он ложится в стационар, за ним наблюдает частный сектор и ведет диалог с врачом, санитаркой, что там у нее. Я считаю, что это безнравственно, это неприемлемо. Такого не должно быть. Это ведь не только если бы пожилые люди умирают, но есть и, к сожалению, дети. Лично моя бескомпромиссная позиция: никто не должен находиться на территориях больницы, абсолютно никто", — говорит Александр Скорик.

Он считает, что ритуальные услуги можно предоставлять где угодно, но только не в помещениях на территории медучреждений.

“Не должно быть, что здесь стоит аптека, канцелярия – а здесь гроб с венком. Можно продавать в больницах печенье, воду, обеды, канцелярию, лекарства, но точно не гроб и не венки. Потому что, когда есть заинтересованное лицо, которое оказывает ритуальные услуги, то финансово мотивирует определенных людей, чтобы они подводили и подсказывали, кому сколько осталось, к какой семье подойти. Мы знаем, что у вас скоро будет горе, и мы вам все сделаем. Они используют тяжелое эмоциональное состояние людей, которые теряют близкого человека, навязывают им свои услуги и с этого и живут”, – рассказал Александр Скорик.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РИТУАЛЬНАЯ МАФИЯ В КИЕВЕ?! С семейств умерших дерут деньги и сливают данные! Военный раскрыл детали!

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