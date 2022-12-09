Человек-"машина": полицейский только через месяц узнал, что в ноге — пуля оккупанта

В Украине появился патрульный полицейский, уже второй месяц выполняющий боевые и гуманитарные задачи с пулей в левой ноге. Об этой истории ранения обществу рассказало в соцсетях руководство патрульной полиции, назвав коллегу "машиной".

Мы разыскали этого правоохранителя и пообщались с ним. Как оказалось, речь идет о руководителе патрульной полиции Луганской области Викторе Левченко.

"Среди боевых задач на освобожденной части Луганщины было такое, когда вышел из автомобиля и получил удар в ногу. Было слышно бой, взрывы, — рассказал в комментарии для ТСН.ua Виктор Левченко. — Позже увидел, что есть повреждение, был пробит наколенник, нога разбухла, я ее забинтовал и поехал все же выполнять задание. Вечером ногу раздуло. Принял обезболивающее. Не знал, что это пуля. Позже рана зажила. Не сказал бы, что ранение беспокоило. Немного болело. Когда появилась возможность сделать рентген – сделал его. Чувствовал, что что-то там есть. Захотел убедиться, есть ли что-то в ноге, или нет. Там, где находились с подразделением – там не было возможности сделать рентген".

О том, как узнал именно о пуле, Виктор Левченко рассказывает так: "Врач поначалу не понимала, спрашивала о том, что мы ищем. Когда сделала рентген, то сообщила, что что-то у меня там есть. Когда посмотрел на экране, то понял, что это пуля 5,45. Но ее еще не достали. Я бы не хотел ее пока доставать, потому что для этого нужен больничный, а работы у нас из-за активных боевых действий много".

По словам Левченко, в патрульной полиции он не единственный такой человек.

"Руководитель патрульной полиции Евгений Жуков, как известно, является одним из "киборгов", который защищал страну в Донецком аэропорту. Обломок прилетел ему под глаз. Его достали уже тогда, когда защитники вышли из аэропорта", — рассказал Левченко.

Напомним, нейрохирург Дмитрий Кубряк без нейрохирургических инструментов и под обстрелами провел операцию на открытом мозге морпеха Павлу Самбуру в бункере завода Ильича в Мариуполе.

Читайте также: