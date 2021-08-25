Человек-паук: в Луцке мужчина залез на 6 этаж за менее чем 2 минуты

Мужчинакарабкался стеной многоэтажки ловко и быстро.
В Луцке прохожие сняли человека-паука. Мужчина карабкался по стене многоэтажки.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 25 августа.
Делал он это очень ловко и быстро — на шестой этаж достался за менее чем две минуты. И спокойно пролез в приоткрытое окно.
Почему в помещение залезал таким образом, а не привычно — через дверь — неизвестно. Под видео лучане озвучили несколько версий: и то, что он был пьян, и то, что так добирался к любимой.
Напомним, в Киеве отчаянная девушка вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть праздничный парад, приуроченный годовщине Независимости Украины.