Человек-паук: в Луцке мужчина залез на 6 этаж за менее чем 2 минуты

Человек-паук: в Луцке мужчина залез на 6 этаж за менее чем 2 минуты

Мужчинакарабкался стеной многоэтажки ловко и быстро.

В Луцке прохожие сняли человека-паука. Мужчина карабкался по стене многоэтажки.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 25 августа.

Делал он это очень ловко и быстро — на шестой этаж достался за менее чем две минуты. И спокойно пролез в приоткрытое окно.

Почему в помещение залезал таким образом, а не привычно — через дверь — неизвестно. Под видео лучане озвучили несколько версий: и то, что он был пьян, и то, что так добирался к любимой.

Новости Украины: в Луцке мужчина залез по стене на 6 этаж менее чем за 2 минуты

Напомним, в Киеве отчаянная девушка вскарабкалась на стену дома, чтобы лучше разглядеть праздничный парад, приуроченный годовщине Независимости Украины.

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