"Человек с большой буквы": на Аскольдовой могиле почтили Героя Украины Дмитрия Коцюбайла

В Киеве почтили Дмитрия Коцюбайло, погибшего два года назад.

На Аскольдову могилу в Киеве пришли бойцы 108 отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" 59 бригады, чтобы почтить память своего погибшего командира. Дмитрий Коцюбайло погиб под Бахмутом ровно два года тому назад. В этот день бойцы батальона приносят присягу на верность народу и государству.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

На Аскольдову могилу каждый день приходит много людей, но именно 7 марта сюда приходят люди, чтобы почтить память Героя Украины Дмитрия Коцюбайла. Бойцы его батальона, которые носят название "Волки Да Винчи", каждый год на этом городе дают присягу на верность украинскому народу и государству.

Война Дмитрия Куцюбайла началась еще с Майдана Незалежности. Он погиб в 2023 году под Бахмутом и стал первым добровольцем, получившим почетное звание Героя Украины.

Дмитрий Коцюбайло

"Каждого из ребят, которых сегодня комбат Филя называл, я знаю их лично. 96 побратимов, которым ты складывал аптечки, которых ты учил так менду, с которыми ты мог пить кофе, пить чай, рассказывать истории", - говорит руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михаил.

Памятник Дмитрию Коцюбайло

Вот, как о Дмитрии Коцюбайле вспоминают собратья:

"Трудно без него, очень тяжело. Он командовал людьми на 30 лет старше меня", - говорит побратим "Да Винчи" "Бугай".

"Одним взглядом мог в строй поставить. Человек с заглавной буквы", - говорит "Ставр"

Чествование "Да Винчи"

"Самый неуспешный наш день, самый плохой по работе — это мы убиваем минимум 10 россиян. В хорошие дни, когда работа идет, когда их много бегает, то можем убить и 100. Мы стараемся за каждого", - говорит командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

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