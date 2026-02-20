"Человек с очень чутким сердцем": как на "Крещатике" ребенка научили не бояться поездов

В Киеве ребенка научили не бояться поездов

На станции метро «Крещатик» в Киеве произошла невероятная история, которая растрогала тысячи пользователей социальных сетей. По эскалатору на станцию спускалась семья с маленьким сыном. Мальчик очень плакал, потому что боится поездов метрополитена. И чем ближе становилось к платформе, тем больше он нервничал.

«Глеб испугался поездов и с тех пор — туда ни ногой»

Об этой истории рассказала мама мальчика Анна:

«Глеб в 2,5 года испугался поездов и с тех пор в метро ни ногой. Нам часто приходится ездить с правого на левый берег, и всегда тремя разными транспортами. Сегодня из-за непогоды не смогли вызвать такси. И еле уговорили сына спуститься к метро», — написала женщина.

На помощь матери откликнулась работница метрополитена, которой удалось быстро успокоить мальчика.

«На перроне сын понял, что никуда не поедет — страшно, хотел вернуться. Эта невероятная женщина предложила сесть к ней в кабинку, позволила нажать кнопки с объявлениями. Затем угостила конфетой. В метро работает человек с очень отзывчивым сердцем!», — написала мама мальчика.

Фото: threads.com/@anna___reznik / © из соцсетей

31 год в метрополитене: знакомство с госпожой Валентиной

Работницу метро, которая своими действиями сделала так, что страх перед подземкой у малыша отступил, зовут Валентина Ерышева. Она работает в Киевском метрополитене 31 год. Раньше трудилась в коммерческой службе, а сейчас в службе движения — дежурной по эскалаторам. Кабинка на перроне рядом с эскалатором — это ее рабочее место.

О том случае помнят все работники станции, потому что мальчик начал очень громко плакать еще в верхнем вестибюле, когда только начал спуск.

«Наши дежурные слышали детский плач, поэтому позвонили дежурной и предупредили госпожу Валентину, что на эскалаторе есть пассажиры с ребенком, который очень сильно плачет, чтобы она по возможности проконтролировала ситуацию», — рассказывают ТСН.ua работники.

Коллеги говорят, что Валентина — очень чуткая и добрая женщина. Кроме того, что может доброе слово сказать пассажирам, при необходимости она и коллегу обнимет или утешит словами.

Как остановить истерику за две минуты

«Когда родители с мальчиком спустились с эскалатора, она сказала малышу: „Добрый день! А ходи сюда, посмотри, сколько у меня здесь специальных кнопок на пульте“. Женщина предложила мальчику не только посмотреть, но и нажать кнопку с голосовыми объявлениями. Все это заняло 1-2 минуты. Ребенок нажал кнопку с объявлением. Его истерика моментально прекратилась, мальчик заинтересованно рассматривал пульт. Собственно, дальше семья уже без плача зашла в поезд и поехала по своим делам», — рассказывают в метрополитене.

Валентина просто поддержала родителей и успокоила ребенка в сложный момент. Простыми действиями женщина продемонстрировала, что в метро не страшно, потому что здесь есть люди, готовые помочь и угостить конфетой.

Секретные «леденцы» и сигналы от машинистов

Как выяснилось, такие случаи — не редкость для «Крещатика».

«Здесь работает очень чуткая дежурная по станции, у которой всегда в кармане есть конфеты. Обычно это леденцы. Неизвестно, как дежурная определяет настроение пассажиров, но она может подойти к человеку, который стопроцентно нуждается в помощи, и предложить сладкого гостинца для поднятия настроения», — рассказывают в подземке.

В метрополитене соглашаются, что есть дети, которые боятся шума поездов по разным причинам. Работники всегда стараются их утешить. Машинисты также приобщаются: машут детям руками, могут посигналить или «поморгать» фарами.

«У нас есть известный машинист Дмитрий Рода, который ведет собственный блог о метро. У него много фанатов среди подростков. Иногда родители обращаются к Дмитрию, и он записывает им персональные поздравления ко дню рождения. Для ребенка это невероятный подарок. Собственно так формируем будущих метрофанатов, которые со временем могут стать частью нашего коллектива», — говорят в подземке.

Благодарность за тяжелый труд

Там добавляют: добрые дела обычно возвращаются добром. Работницы станции «Крещатик» ежедневно выполняют тяжелую работу — этой зимой им приходится постоянно убирать снег и лед вокруг станции.

«Здесь появился мужчина, которого мы называем метрофан. Он не пользуется метрополитеном, потому что имеет собственное авто, но мужчина постоянно дарит нашим работницам цветы. Просто так, как знак внимания. Это могут быть маленькие или большие букеты. Но делает он это постоянно. И этим очень поднимает нашим девушкам настроение», — отмечают в подземке.