Мужчина за 8000 долларов "откупился" от мобилизации: все закончилось неожиданно

В Николаеве мужчина купил справки о непригодности к службе. Однако все закончилось неожиданно.

В Николаевской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который хотел уклониться от мобилизации. Он за 8000 долларов купил фальшивые справки о непригодности к военной службе, однако его разоблачили.

Об этом говорится в приговоре Новоодесского районного суда Николаевской области.

По данным суда, мужчина в 2023-2024 годах "обратился к организованной преступной группе, которая имела личные знакомства и коррумпированные связи в государственных органах и медицинских учреждениях на территории города Николаева, участники которой за счет получения денежных средств осуществляли организацию незаконного пересечения государственной границы военнообязанными и дальнейшего уклонения военнообязанных от призыва на военную службу по мобилизации". Таким образом он получил документы о непригодности к мобилизации и предоставил их на ВВК. За это житель Николаева заплатил 8000 долларов. Ему удалось уклониться от мобилизации, однако мужчину все же разоблачили.

Во время досудебного следствия житель Николаевщины вину признал и заключил соглашение с прокурором.

В материалах суда указано, что против тех, кто продал мужчине справки, тоже открыто уголовное производство.

Суд утвердил эту договоренность. Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и пытался уклониться от мобилизации.

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