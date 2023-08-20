"Человек, за которым "азовцы" готовы идти куда угодно": как "Рэдис" вернулся на войну

Жена украинского снайпера Арсения Федосюка и заместитель главы ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия рассказала о возвращении на войну командира "Азова" Дениса Прокопенко и подчеркнула, что он действительно необычный командир. Именно о нем абсолютно все знающие его представители "Азова" рассказывают наиболее удивительные истории.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Это человек, развивший на тот момент полк, а сейчас бригаду, до того профессионального уровня, в котором он находился. Этот человек создал атмосферу, помог в Мариуполе демонстрировать патриотизм. Это человек, за которым "азовцы" готовы идти куда угодно, выполнять его приказы для поднятия боевого духа и ведения эффективной работы во время наступательных действий. Он как военный командир, как человек, который может планировать операции – очень ценный для Украины ресурс", — отметила Юлия.

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Заместитель главы ассоциации семей защитников "Азовстали" также пояснила, что возвращение Дениса Прокопенко в строй — это новая мотивация для бригады, готовность сражаться до конца.

"И для Украины, для Генерального штаба – это новое дыхание. Это специалист, который поможет планировать все эти вещи", – подчеркивает Юлия.

По ее словам, после того, как командир "Азова" в июле приехал в Украину из Турции, то вернулся в работу с первого дня.

"Это говорит о нем как о человеке, потому что не все командиры находившихся в Турции подразделений вернулись в работу, кто-то пошел реабилитироваться. Денис сразу пошел в бригаду работать, и сейчас он уже находится на фронте. Несмотря на то, что ему нужно было бы восстановить здоровье, у него есть проблемы, после "Лефортово" многое нужно было бы проверить, пролечить, но он сразу вернулся в строй как человек, который полностью себя отдает делу", — резюмировала Юлия Федосюк.

Напомним, Владимир Зеленский 8 июля заявил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время находились в Турции.

Денис Прокопенко вернулся на службу в августе 2023 года, чтобы продолжить защищать Украину в рядах "Азова".

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