Чем больше крови, тем выше должность: Международный суд выдал 6 ордеров на арест Путина и его приспешников, которых он все повышает

Приспешники Путина остаются на своих должностях, а очень часто повышаются.

Международный уголовный суд уже выдал шесть ордеров на арест. Для диктатора Владимира Путина и его сообщницы по похищению детей Марии Львовой-Беловой, министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова. А еще двух генералов, ответственных за бомбардировку украинских городов с моря и воздуха – Виктора Соколова и Сергея Кобылаша.

Об этом речь идет в проекте журналистки ТСН Натальи Ярмолы.

Последний – уроженец Одессы, причастный и к удару по Днепру 14 января 2023 года. Путин его даже повысил.

"Эти люди остаются на своих должностях, а очень часто повышаются, как в случае с одним из наших фигурантов, который был командующим дальней авиации. Он стал командующим Военно-воздушными силами. Он был повышен в должности, несмотря на очевидные преступления, совершенные при его участии", — рассказал заместитель руководителя департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Тарас Семкив.

Под его руководством произошел удар по "Охматдету" 8 июля 2024 года.

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