"Чем дальше мы идем, тем сложнее нам будет": штурмовик заявил о необходимости создания оружия в Украине

По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, Украина теряет бесценное время, пока не создает собственные предприятия по изготовлению оружия.

Сегодня за счет того, что Украине помогали оружием западные партнеры, ВСУ выиграли время. Однако сейчас украинцы просто критически вынуждены построить собственные предприятия для создания беспилотников, всех калибров, необходимых для стрелкового оружия, артиллерии.

Об этом заявил экскомандир "Азова" и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в разговоре с ведущей ТСН Наталией Островской.

"Совершенно очевидный факт, что мы очень сильно зависим в плане боевого обеспечения от западных стран на сегодняшний день. Связано это с тем, в первую очередь, что у нас не было собственных мощностей для производства всего того, что необходимо нам для войны", – отметил он.

По его словам того оружия, которое имела в своем арсенале Украина, оно избавилось различными способами.

"То, что у нас было, мы продали, "прогуляли" все и не построили ничего нового. В это время в начале войны со скрипом, со сложностями нам начинают помогать западные страны, и это супер как нам помогает. Но после этого этапа мы Вместо того, чтобы построить все свое будущее, опираясь на другую помощь, мы должны обязательно начать строить собственные силы, и мы прошли это время, когда должны были это делать. ", – добавил Жорин.

По его словам, в будущем будет труднее получать западное оружие.

"Чем дальше мы идем, тем сложнее нам будет. Надо понимать, что так или иначе страны нам будут все меньше помогать. Им нужно себя защищать, у них есть свои дела, свои национальные интересы. Чего мы вообще накрутили себе, что весь мир нам виноват? Да, у нас война. Во многом это война за цивилизацию, но это война на нашей территории. Пока она не дойдет до других непосредственно физически, они вообще будут думать о своих делах, своем будущем", — добавил Жорин.

Напомним, экскомандир "Азова" также уверен, что не существует такого оружия, которое могло бы решить все проблемы украинцев на фронте.

Заметим, что ВСУ нуждаются не только в оружии, но и в молодых солдатах, тогда как в армии находятся в основном мужчины старшего возраста.

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