Чем для РФ обратятся бои за Бахмут: эксперт не исключил повторения судьбы нацистов в Сталинградской битве

Именно после поражения нацистов под Сталинградом СССР начал системное контрнаступление, и война окончилась победой союзников.

Битва за Бахмут может обернуться для российских войск поражением, которое потерпели и нацисты после битвы за Сталинград. Однако трудно сказать, устроят ли ВСУ контрнаступление именно на Бахмутском направлении.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик полковник Петр Черник.

В частности, он прокомментировал заявление российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), сравнившего битву за Бахмут со Сталинградской битвой наоборот. Тот считает, что командование РФ превзойдет нацистов, допустивших ряд ошибок в 1942 году.

"Такое сравнение имеет право на жизнь. Оно достаточно корректно. Под Сталинградом как раз и произошло стратегическое перемалывание нацистских войск. После поражения под Сталинградом конечная инициатива перешла к Советскому Союзу, начавшему системное контрнаступление, и в итоге война закончилась победой союзников", — напомнил Черник.

В то же время, он обратил внимание на серьезный нюанс – масштабы не совсем корректны, то есть масштаб Сталинградской битвы и Бахмутской несопоставимы между собой.

"Но все же Бахмут выполняет стратегическое значение стягивания туда наиболее боеспособных российских частей, превращения человеческого потенциала в мясо, а всей техники – в металлолом", – добавил военный аналитик.

"Будет ли контрнаступление именно на Бахмутском направлении — сказать трудно и некстати, потому что все серьезные контрнаступательные операции нуждаются в полной и абсолютной информационной тишине. Может быть не одна большая, а целый каскад меньших атак. Где и при каких обстоятельствах это сложится — надо оставить на откуп нашим командирам и не развивать детализацию этой темы", – рассказал полковник.

Напомним, украинские защитники с передовой сообщили, что российское командование изменило тактику боев под Бахмутом и захватчики пытаются оказывать непрерывное давление на позиции ВСУ.

В то же время владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу на широкомасштабное наступление ВСУ в районе Бахмута и умоляет о помощи.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (США), оккупанты добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов операций РФ вокруг Авдеевки. Но это не поможет россиянам добиться даже незначительных успехов, прежде чем они лишатся инициативы в Украине.

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