Чем и где отравили Саакашвили: эксклюзивный комментарий матери политика

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вызывает беспокойство.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" сообщила его мать Гиули Аласания.

"Вы, конечно, знаете, что сейчас мой сын — не в лучшей форме. Он находится фактически в тюрьме. Вот уже третий год подряд он встречает Новый год в тюрьме. Правда, место, где он находится, называется клиникой... Однако разницы нет — он сидит без солнца, без кислорода вот уже третий год", — сказала она.

"Я общаюсь с ним регулярно, потому что продукты приношу ему я. Это утром и вечером. Врачи осуществляют наблюдение за ним. Дело в том, что у него дистрофия мышц, едва передвигается, давление, температура. Вы, конечно, знаете, что его отравили. Был сделан анализ, который отправили в калифорнийскую лабораторию и там проверили. Отравление уже произошло в тюрьме — это мышьяк и ртуть", — добавила женщина.

По словам матери, Саашкашвили не падает духом, у него – боевое настроение.

Напомним, Саакашвили, бывший президент Грузии и гражданин Украины, отбывает шестилетний срок заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

Грузинские правоохранители задержали Саакашвили еще в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов", за что он получил шесть лет тюрьмы.

С тех пор он восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его здоровье значительно ухудшилось. Совсем недавно Саакашвили присутствовал на судебном заседании в онлайн-формате. Там он показал, насколько сильно похудел.

В мае 2022 года Саакашвили перевели из СИЗО в Руставе в клинику Вивамед в Тбилиси.

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