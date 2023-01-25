Чем опасен коронавирус "Кракен" для украинцев: основные симптомы и кто может заболеть

Новый вирус "Кракен" циркулирует в мире уже второй месяц. Его обнаружили в 29 странах мира. На этой неделе первый случай заболевания зарегистрирован в Украине.

Сайт ТСН.ua спросил Олега Рубана, начальника главного управления Госпродпотребслужбы Киева: чего следует ожидать киевлянам и какие основные симптомы нового вируса.

"Вирус действительно новый и очень агрессивный. Он вызывает новую волну заболевания среди всех слоев населения. В Китае его прозвали "хулиганом". Поскольку он имеет внезапное начало болезни и высокую температуру. Симптомы вируса "Крекен" связаны с болью в горле и ларингитом. То есть симптомы, ранее не присущие коронавирусу", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник Госпродпотребслужбы Киева.

В то же время специалист добавляет, что новый возбудитель большой угрозы для человека не представляет.

"Те люди, у которых нет перекрестного иммунитета с вирусом "Омикрон" и другими возбудителями коронавируса, а также не привитые граждане, обязательно переболеют "Кракеном". Я бы советовал соблюдать правила безопасности, которые присущи при ОРВИ: если заболел – остаешься дома, обращаешься к врачу и проводишь необходимое лечение", — советует Олег Рубан.

Он добавляет, что сейчас коронавирус уже перешел в сезонное заболевание. Да, пандемия есть, но это уже не та пандемия, которая была два года назад.

"Коронавирус циркулирует в человеческой популяции и вызывает новые заболевания, такие как "Кракен". Если зарегистрирован хотя бы один возбудитель, то ожидаемо, что уже через месяц он разойдется по всему миру. На этой неделе "Кракен" официально зарегистрирован в Сумской области. Он и дальше будет прогнозируемо распространяться по Украине. Поэтому защититься от него невозможно. Основные мероприятия — при появлении первых симптомов обращаться к врачу, а дальше оставаться дома и лечиться", — добавляет Олег Рубан.

Напомним, во вторник, 24 января, в Украине зафиксирован первый случай заражения новым подвидом штамма Omicron XBB.1.5, неофициальное название "Кракен". Инфицировался человек из Сумской области. Ранее мы рассказывали, какие его симптомы, особенности и насколько он опасен.

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