Чем опасен новый штамм коронавируса "Омикрон" и почему его так боятся: ответ врача

Чем опасен новый штамм коронавируса "Омикрон" и почему его так боятся: ответ врача

Иммунитет, выработанный вакцинацией, может не устоять перед новым штаммом "Омикроном", говорит врач Тарас Жиравецкий.

У некоторых ученых есть опасения, что вакцинация не сдержит новый штамм коронавируса "Омикрон", ведь в нем произошло много мутаций. В случае стремительного распространения "Омикрона", власти стран волнуются, что их медицинская система не справится с нагрузкой.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам врач Тарас Жиравецкий.

"Есть подозрение в ученых, что он ("Омикрон") может пробивать иммунную защиту, созданную двумя дозами вакцины, поэтому речь идет о третьей, бустерной, дозе, которая, вероятно, остановит количество тяжелых случаев. Также ученые заявили, что "Омикрон", вероятно, распространяется еще быстрее, чем "Дельта+", то есть распространение его мегабыстрое и в этом есть определенная проблема", — сказал Тарас Жиравецкий.

В связи с этим в странах даже с высоким уровнем вакцинации есть опасения коллапса медицинской системы в случае мгновенной вспышки "Омикрона".



"Если он будет очень быстро распространяться, то каждая страна сейчас волнуется о том, что медицинская система будет перегружена, даже несмотря на то, что очень много людей вакцинированы. Мы понимаем, что некоторые страны вакцинированы даже на 80%, но все равно они волнуются", – резюмировал врач.

Напомним, исследования штамма B.1.1.529, получившего название "Омикрон", пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что у него 50 мутаций. Из них 34 – в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов).

Страны вводят ограничения из-за выявленного нового варианта коронавируса, в то же время в Украине ужесточают правила въезда.

Компании Moderna и Pfizer заявили, что уже готовы за 100 дней модифицировать вакцину под новый штамм "Омикрон".

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