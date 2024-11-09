Чем Путин платит Ким Чен Ину за воюющих против Украины бойцов КНДР

Стало известно, чем Путин платит Ким Чен Ину за северокорейских военных, воюющих против Украины. В то же время разведка Южной Кореи ошеломила, какой еще пункт в договоре между диктаторами, через который Россия может влезть в еще одну войну! Все детали – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

КНДР будет поддерживать Россию до победы над Украиной

Для тех, кто не считает Северную Корею мощным врагом: КНДР будет поддерживать Россию до победы над Украиной. Об этом 1 ноября заявила министерша иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находясь с визитом в Москве. А что там наши союзники, спросите вы? Они озабочены! В США призвали Пхеньян вывести свои войска из России, отмечая, что обращение за помощью к Северной Корее свидетельствует об отчаянии Кремля и проблемах Путина с мобилизационным ресурсом. Ну и действительно, кремлевский диктатор таким образом тянет с объявлением очередной волны мобилизации в России, затыкая дыры северокорейскими солдатами. Да, они плохо обучены и никогда не воевали. Однако 12 тыс. дополнительных солдат на стороне России — это весомая сила, учитывая нюансы с мобилизацией в Украине. К слову, о том, что нельзя недооценивать войска КНДР, говорят и наши военные.

Как Путин платит Ким Чен Ину?

Ну и вы же понимаете, что так просто Ким Чен Инну явно бы не отдал своих солдат, а потому Москва им платит за это немалые деньги, и не только, вдобавок к "лярдам" Россия наталкивает Северную Корею рисом и другими продуктами питания, а еще спутниковыми и ракетными технологиями. Ну и отсюда уже возникают вполне логичные вопросы: когда мы наконец-то увидим решительный ответ наших западных партнеров? Но обо всем по очереди. Конгрессмен, бывший посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак, ссылаясь на данные их разведки, рассказал, что каждому северокорейскому солдату Россия платит по 2 тысячи долларов в месяц. А это просто безумные деньги для КНДР, где, по данным ООН, от голода страдают 11 млн. человек с населением 24 млн. на всю страну. Кроме северокорейских военных, в России также находятся около 4 тыс. работников из КНДР, задействованных на военных предприятиях. Им платят по 800 долларов в месяц. Северная Корея получает от России черт и другую продовольствие. Сама КНДР ежегодно производит менее 4 млн. тонн зерна. Это рис, ячмень и пшеница.

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"4 млн тонн зерна в год — это на 1 млн тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тыс. тонн риса, вдобавок к уже отправленным в Северную Корею летом этого года 447 российских коз, то этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса", – заявил конгрессмен Ви Сон Лак.

Россия будет воевать за КНДР?

Он также добавил, что в случае войны на Корейском полуострове Россия, вероятно, тоже будет воевать на стороне КНДР против Южной Кореи, у которой, кстати, есть юридические военные гарантии со стороны США. Это предусмотрено договором о всеобъемлющем партнерстве, который Путин подписал с Ким Чен Ином еще в июне этого года, когда впервые за два десятилетия лично посетил Северную Корею. Соглашение предусматривает предоставление взаимной военной помощи в случае агрессии против любой из сторон. В Москве, кстати, даже не скрывают, что аналогичное соглашение хотят заключить и с Ираном.

Но не рисом, козами и деньгами единственными пичкает Россия КНДР. Северная Корея получает от Москвы и передовые космические и ракетные технологии, поскольку Пхеньян хочет запустить еще один военный разведывательный спутник. В статье для Brookings Institution старшие научные сотрудники Центра политических исследований Азии Анна Форман и Эндрю Ео объяснили для чего это нужно и чем это действительно грозит.

"Когда-то Путин выступал против ядерной программы Северной Кореи, а теперь может помочь в совершенствовании ракетного потенциала КНДР и систем доставки ядерного оружия. Россия также может помочь Северной Корее обновить свой устаревший флот подводных лодок. Северокорейские солдаты могут получить ценный боевой опыт, воюя вместе с россиянами, и смогут своими глазами оценить, насколько эффективно их оружие против оружия Запада", — говорится в материале.

Заявление постоянного представителя Украины при ООН

По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, несмотря на военный альянс между Россией и КНДР, до сих пор есть люди, которые верят, что ограничение возможности Украины защищать себя сделает эти государства более склонными к миру.

"Такая позиция либо инфантильная, либо циничная. Связывание рук государству-защитнику могло обеспечить лишь несколько лет покоя на средства Украины, ее народа и инфраструктуры. Украина никогда не согласится на такой сценарий. Я верю, что другие ответственные страны тоже", — заявил Кислица.

Солдат КНДР тренируют военные РФ

Кроме того, на заседании Совета Безопасности «Поддержание мира и безопасности Украины» постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что российские десантники и спецназовцы сами же тренируют военных из КНДР на пяти полигонах в РФ и добавил, что из них РФ хочет сформировать не менее пяти частей или соединений численностью от двух до трех тысяч военнослужащих.

Кого КНДР направила на войну?

Более того, Кислица во время своего выступления также подтвердил информацию украинской разведки, о том, что северокорейский контингент включает по меньшей мере 500 офицеров армии КНДР, с тремя генералами из Генштаба «Корейской народной армии» КНДР, а это генерал-полковник Ким Йон Бок, заместитель начальника Генерального штаба по операциям специальных сил; генерал-полковник Ли Чанг Хо, заместитель начальника Генерального штаба – начальник управления разведки и генерал-майор Шин Геум Чеол, начальник Главного оперативного управления. В частности, в своем сообщении в Фейсбуке Сергей Кислица написал, что впоследствии из военнослужащих КНДР планируют сформировать не менее 5 подразделений или соединений численностью 2-3 тыс. военнослужащих каждая. Одно такое подразделение приравнивается к мотострелковому полку. А еще отметил, что у них будет русский не только оружие и форма, но и документы. Вероятно, таким образом, Россия будет пытаться замаскировать их присутствие в войне.

Кстати, о том, что военным КНДР будет несладко подтвердил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Военные кндр будут умирать сначала на Курщине, потому что они, как и российская армия, представляют угрозу для Украины. Они присутствуют там и, конечно же, они будут погибать", — отметил Ермак.

Все пошло по плану Путина?

Между тем в статье для Atlantic Council редактор службы UkraineAlert Питер Дикинсон отмечает, что Путин именно на такой хилый ответ Запада и рассчитывал. И даже если после президентских выборов в США 5 ноября мы не увидим жесткой реакции ключевых западных стран, Кремль пойдет дальше, и вскоре мы можем увидеть резкое увеличение количества северокорейских солдат, а, возможно, еще и иранских в придачу, которые будут воевать в Европе. И для этого уже заложены предпосылки. Во время визита в Москву на прошлой неделе, кроме заявления о поддержке России со стороны Северной Кореи к "победе над Украиной", министерша иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, по данным южнокорейской разведки, могла участвовать в дискуссиях на высоком уровне по отправке дополнительных войск в России.

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"Это может создать условия для гораздо более масштабной войны, которой западные лидеры так стремятся избежать. Зато они остаются преданными ошибочной политике деэскалации, которая рискует превратить российское вторжение в Украину в глобальный конфликт. Углубление участия Северной Кореи в российском вторжении теперь подтверждает нелепость неудачной политики Запада управление эскалацией", — говорится в статье.

Сеул будет поддерживать Украину?

Ранее ТСН.ua уже писал, что вступление КНДР в войну против Украины на стороне России фактически подтолкнуло Южную Корею задуматься о пересмотре собственных ограничений на предоставление Украине летального оружия вместе с отправлением к нам своего персонала. По словам Владимира Зеленского, Киев планировал передать в Сеул подробный запрос о необходимом для ВСУ оружии. А бывший советник министра по политическим вопросам посольства США в Сеуле Генри Хаггард, комментируя все это для Центра стратегических и международных исследований, отметил, что если Сеул решит поддержать Украину, это может изменить ход войны.

"Если Сеул решит полностью поддержать Украину, он может изменить ход всего конфликта и даже привести непосредственно к мирному соглашению. У европейских и американских союзников есть ограниченные возможности для производства вооружений, критически необходимых в длительных наземных битвах, таких, как в Украине. Сейчас южнокорейские компании есть мировыми лидерами по производству военной техники, боеприпасов, артиллерии и другой оборонной техники, крайне необходимой Украине", — подчеркнул Хаггард.

Китай не сможет повлиять на КНДР?

В то же время многие западные эксперты ошибочно полагают, что Китай может быть не в восторге от достаточно тесного военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Так, по словам старшего научного сотрудника Инициативы американо-китайского диалога по глобальным проблемам Джорджтаунского университета Денниса Уайлдера, привлечение северокорейских солдат к войне против Украины на стороне России поставило Си Цзиньпина в сложную ситуацию, заставляя его искать еще более сложный баланс между Россией и Западом. Однако факты свидетельствуют об обратном. С тех пор как Северная Корея начала поставлять в Россию артиллерийские боеприпасы в больших количествах, одновременно вырос экспорт китайского нефтяного кокса в КНДР, который как раз и используется для производства оружия и боеприпасов. Если бы Пекину действительно что-то не нравилось, он бы не продавал в больших количествах необходимые для оборонки России и Северной Кореи материалы.

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Привлечение солдат КНДР к войне России против Украины американские и европейские чиновники постоянно называют актом отчаяния Путина и признаком больших проблем. А The Wall Street Journal пишет, что прибывшие в Россию северокорейские войска не являются элитными подразделениями в армии Ким Чен Ина. Им около 20 лет — молодым подросткам низкого роста и слабого телосложения, что свидетельствует о распространенном недоедании КНДР. Однако при полном отсутствии жесткой реакции западного сообщества, хотя бы в рамках новой группы по мониторингу санкций, в которую входят США, Япония и Южная Корея, похоже, что у этой Украины много новых проблем, а не у России. Ну а еще чтобы жизнь малиной не казалось, плюс прежде всего в разведке Южной Кореи заявили, что договор о всеобъемлющем партнерстве, который Путин и Ким Чен Ын заключили еще в июне этого года, также предусматривает привлечение РФ к войне на Корейском полуострове.

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