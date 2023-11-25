Чем Украина впервые поразила Крымский мост: глава СБУ Малюк рассказал

После атаки РФ пыталась восстановить мост в течение более восьми месяцев.

Впервые Крымский мост ударили 8 октября 2022 года. Произошло это на следующий день после 70-летия президента России Владимира Путина. Для этого были использованы так называемые СВП.

Об этом в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал генерал-майор, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Это самодельные взрывные устройства с гексогенной смесью. Ее количество было около 15 тонн.

“В тротиловом эквиваленте это почти 21 тонна. Поэтому все вы видели эти последствия. Более восьми месяцев они пытались его восстановить, но все-таки полноценно не восстановили", — рассказал Малыш.

Напомним, "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов о резонансных спецоперациях СБУ, поразивших весь мир. 24 ноября прошла премьера. Следующие выходы — каждую пятницу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис. Впервые на телевидении!

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