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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Чем украинки отличаются от британок: иностранка Элли шокировала ответом

Британка отметила, что украинки уделяют много времени бьюти-процедурам.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Элли

Элли / © ТСН

Британка Элли, которая уже семь лет живет в Украине, рассказала, чем украинки отличаются от иностранок. Она отметила, что украинки заботятся о своей внешности.

Об этом Элли рассказала в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

Британка отметила, что украинки больше заботятся о своей внешности.

«Мне кажется, что украинки больше заботятся о своем виде, внешности. Они тратят на это больше времени. Здесь очень развита бьюти-индустрия. Эта индустрия огромная и гораздо доступнее, чем в Англии. Я говорила с одной украинкой, которая сейчас живет в Англии и она говорила, что потратила очень много времени, чтобы найти там те процедуры, к которым привыкла. И нашла там тоже украинку, чтобы получить тот уровень, к которому привыкла», — сказала Элли.

Напомним, британка откровенно рассказала, что ее больше всего поразило в украинской кухне

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