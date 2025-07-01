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Чем украинки отличаются от британок: иностранка Элли шокировала ответом
Британка отметила, что украинки уделяют много времени бьюти-процедурам.
Британка Элли, которая уже семь лет живет в Украине, рассказала, чем украинки отличаются от иностранок. Она отметила, что украинки заботятся о своей внешности.
Об этом Элли рассказала в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.
Британка отметила, что украинки больше заботятся о своей внешности.
«Мне кажется, что украинки больше заботятся о своем виде, внешности. Они тратят на это больше времени. Здесь очень развита бьюти-индустрия. Эта индустрия огромная и гораздо доступнее, чем в Англии. Я говорила с одной украинкой, которая сейчас живет в Англии и она говорила, что потратила очень много времени, чтобы найти там те процедуры, к которым привыкла. И нашла там тоже украинку, чтобы получить тот уровень, к которому привыкла», — сказала Элли.
Напомним, британка откровенно рассказала, что ее больше всего поразило в украинской кухне