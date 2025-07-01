Чем украинки отличаются от британок: иностранка Элли шокировала ответом

Элли / © ТСН

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Британка Элли, которая уже семь лет живет в Украине, рассказала, чем украинки отличаются от иностранок. Она отметила, что украинки заботятся о своей внешности.

Об этом Элли рассказала в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

Британка отметила, что украинки больше заботятся о своей внешности.

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«Мне кажется, что украинки больше заботятся о своем виде, внешности. Они тратят на это больше времени. Здесь очень развита бьюти-индустрия. Эта индустрия огромная и гораздо доступнее, чем в Англии. Я говорила с одной украинкой, которая сейчас живет в Англии и она говорила, что потратила очень много времени, чтобы найти там те процедуры, к которым привыкла. И нашла там тоже украинку, чтобы получить тот уровень, к которому привыкла», — сказала Элли.

Напомним, британка откровенно рассказала, что ее больше всего поразило в украинской кухне