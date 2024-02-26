Чем уникальна Третья отдельная штурмовая бригада: военный рассказал

Владимир Коротя на позывной "Повстанец" — командир 1 стрелкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады. Он рассказал, чем уникальна 3 ОШБр.

В эксклюзивном интервью TSN.UA военный сказал, что они внедряют инновационный подход к планированию операций и изучают передовые практики по стандартам НАТО.

“Мне нравится это подразделение, нравится здесь служба, это близко мне лично идеологически, потому что я весь путь шел с “Азовом” или с ветеранами “Азова”. Всегда есть два инструмента: инструмент командира, инструмент бойца, подчиненного. С точки зрения командора мы внедряем, если можно так сказать, инновационный подход к планированию. Мы максимально изучаем все передовые практики по стандартам НАТО, получаем обучение и обучаем свои штабы по S-системе. Уникальность еще в том, что даже со старшим начальником, сохраняя субординацию, всегда можно найти общий язык и спокойно пообщаться”, — рассказал Владимир Коротя.

По его словам, еще одна уникальность их подразделения и бригады в том, что командиры понимают ценность человеческой жизни и ресурсы, необходимые для того, чтобы его сохранить.

"Это если говорить с точки зрения командира и руководства. Если говорить с точки зрения бойца, во-первых, мы не посылаем неподготовленного бойца в бой. Пытаемся максимально принять меры для того, чтобы боец получил профессиональную, профессиональную подготовку. И во-вторых, чтобы боец уже приобрел от нас, от ветеранов, навыки для полноценного и качественного выполнения боевой задачи, сохранения своей жизни и максимального проявления именно в том направлении, в котором он нужен. Если ты повар – готовь еду, если ты связист – сиди на радио, если ты пулеметчик – учись на пулеметчика, смотри на старших побратимов, на сержантский корпус, работай с пулеметом. Мы пытаемся в бойце рассмотреть его, возможно, не столько личность, сколько его какие-то физиологические способности для дальнейшего выполнения задач", — рассказал Владимир Коротя.

Алина Туришин и Владимир Коротя / Фото: ТСН.ua

По его словам, военные должны чувствовать себя частью семьи в коллективе.

“Человек должен чувствовать свою привязанность к семье. Семья — это звучит громко, но когда человек себя чувствует частью семьи, то он и в коллективе себя начинает вести по-другому. То есть ты говоришь, например, что у нас в семье не пьют, и человек говорит окей. Или, условно говоря, ложатся в десять часов спать, значит это правило работает для всех. Старшие командиры показывают младшим командирам, а те подчиненным", — говорит Владимир Коротя.

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