Черепаха и кот на весах: забавные фото из Киевского зоопарка «взорвали» интернет

Киевский зоопарк / © Киевский зоопарк

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Киевский зоопарк показал, как проходит плановое взвешивание его обитателей. Забавные фотографии енотов на весах быстро покорили соцсети, особенно снимок, на котором два зверя одновременно запрыгнули на весы, показав результат в 18,5 килограммов. Подобную процедуру здесь недавно прошли также носухи и саванная кошка Маля.

TSN.ua поинтересовался у генерального директора Киевского зоопарка Кирилла Трантина, как именно смотрители побуждают животных вставать на весы и почему эти цифры на электронном табло имеют решающее значение.

Паспортный контроль и хитрости с лакомствами

В зоопарке у каждого животного есть свой документ — аналог медицинской карты или паспорта. Туда, помимо имени и вида, обязательно вписывают актуальный вес. Сама процедура взвешивания проводится довольно часто, однако обычно скрыта от глаз посетителей. Для сотрудников это каждый раз становится настоящим квестом.

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«Процесс очень интересный и порой забавный, ведь приходится изрядно потрудиться, чтобы взвесить енота, который крутится как волчок. Здесь помогают лакомства и умение общаться с животными, чувствовать их настроение. Кстати, в европейских зоопарках в каждом отделении животных есть весы. Там регулярно взвешивают животных: львов, слонов, жирафов и бегемотов. А заманить на весы животное можно только чем-то вкусненьким, а потом ещё и чем-то отвлечь, чтобы взвесить. У нас тоже есть весы, например, для взвешивания медведей или гориллы Тони», — рассказывает Кирилл Трантин.

Проще всего работать с крупными шпороносыми черепахами, ведь их можно просто поднять и переложить на весы. Зато с крупными хищниками всё значительно сложнее: из-за особенностей их поведения их приходится взвешивать под действием снотворного, а это не очень полезно, поэтому такую процедуру проводят только раз в год. Для большинства других животных плановый осмотр устраивают как минимум два раза в год — во время перевода из зимних вольеров в летние и наоборот.

Взвешивание енотов / © Киевский зоопарк

Диета для риса и осенний «плюс» 10% к рациону

Взвешивание — это главный показатель физического состояния животного, который позволяет своевременно корректировать уход или заметить начало болезни.

«Вес — очень важный показатель здоровья животного. Следить за весом наших питомцев приходится постоянно: как при перемещении из зимнего вольера в летний, так и наоборот. Если вес животного значительно уменьшился, это означает, что нужно пройти дополнительное обследование, а если на весах большой плюс, это значит, что кому-то уже пора срочно сесть на диету», — объясняет генеральный директор зоопарка.

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Взвешивание в Киевском зоопарке / © Киевский зоопарк

Показатели веса напрямую влияют на ежедневное меню животных. Ярким примером индивидуального подхода является история местного любимца — спасенного самца рыси Степана.

«Если животное прибавило в весе на килограмм, это означает, что с ним всё в порядке и никаких изменений в организме не произошло. А вот, например, наш спасённый рысь Степан постоянно набирал вес. Поэтому для него назначается специальная диета, чтобы он мог сбросить лишний вес. Благодаря взвешиванию мы видим: ага, рысь Степан похудел за год на 3 килограмма. Соответственно разрабатывается специальная программа питания для животного. А вот осенью мы, наоборот, увеличиваем рацион для животных на 10%, потому что нужно, чтобы они набрали вес и легко перешли в холодный период. Для этого и нужен взвешивание. Поэтому наши специалисты выступают для животных в роли своеобразных фитнес-тренеров», — подытоживает Кирилл Трантин.

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