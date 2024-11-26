Через 10 лет может остановиться трансплантация, а пневмония станет неизлечимой: медики предупредили украинцев

Украинцев призывают ответственно относиться к антибиотикам.
По данным ВОЗ, только в 2019 году почти 5 миллионов смертей были связаны с устойчивостью микробов.
Почему это становится проблемой – у медиков расспросила корреспондентка ТСН Елена Лоскун.
Как в больницах распространяются опасные микробы
Анна показывает фото покойного дедушки. До своего 74-го дня рождения он не дожил всего несколько месяцев. Внучка говорит: его убил невидимый для глаз человека враг. И безразличие медиков.
В августе Александр Иванович обратился в одно из медучреждений Киевщины с жалобами на проблемы с сердцем. Уже в стационаре кардиологии неожиданно у него началось внутреннее кровотечение и его перевели в хирургическое отделение. Состояние ухудшалось. Но врачи, по словам Анны, не торопились - ренген сделали только через почти две недели, а мокроты на исследование, даже после выявления двусторонней абсцедивной пневмонии, не взяли.
Александра Ивановича перевезли в столицу, но было поздно. Что именно поразило организм - стало известно уже после смерти пациента
"Был обнаружен организм аценетобактер", - говорит внучка мужчины.
Его действительно часто обнаруживают в больницах и домах престарелых - даже в развитых странах мира. Так, по данным специалистов, только в течение прошлого года в США он стал причиной нескольких сотен смертей среди госпитализированных.
Но как эти и другие микробы попадают в учреждения здравоохранения?
"Дело в том, что если есть человек с инфицированной раной или человек с пневмонией - соответственно так или иначе он или на прямой контакт или через изделия медицинского назначения, или через медицинский персонал может передаваться другому человеку, у которого такой инфекции нет", - говорит генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Михаил Росада.
И эти микробы, которые гуляют по больницам и приводят к инфекционным осложнениям - часто резистентные, то есть не чувствительны ко многим антибиотикам.
Врачи говорят: проблема усугубилась с началом полномасштабного вторжения. Раненых много, они переезжают из одного медучреждения в другой, должным образом обрабатывать помещение и оборудование иногда не имеет возможности. Всё это благоприятные условия для распространения опасных микроорганизмов.
Почему украинцы употребляют много антибиотиков
Александр Фесенко – военный. В столичной "Феофании" уже почти год. На фронте он лишился руки. Кроме руки, еще контузия и травма ноги с последующей частичной ампутацией. Ко всему добавилось и наличие опасных микроорганизмов.
"У Александра почти во всех посевах на микрофлору присутствовал золотистый стафилококк и присутствовала клепсиела пнемония", — говорит ортопед-травматолог Владлен Савич.
Так почему же микробы становятся все более живучими? Среди причин – несоблюдение курса лечения, чрезмерное использование антибиотиков и самолечение. Так, в частности, во времена коронавируса.
"При наводнении антибиотики не нужны, при амбулаторном этапе – точно. Многие врачи их назначали. Пациенты это копировали. У меня ковод. Соседа Петю, как вы говорите, лечили в том числе каким-то антибиотиком, резистентность оставалась и потом распространялась", — говорит врач-терапевт отдела инфекционного контроля клинической больницы "Феофания" Дмитрий Михайленко.
А еще, говорят врачи, адаптироваться микроорганизмам помогают фермеры, которые иногда используют антибиотики при выращивании животных, птиц и даже рыбы. Следовательно, микробы эволюционируют.
Резистентность приводит к тому, что медикам приходится лечить пациентов антибиотиками резерва — так называемыми препаратами последней надежды. А изобрести новые – не так просто. Так что если микробы станут устойчивыми и к ним — это будет катастрофой. Потому что уже сейчас, по данным Европейского сообщества, ежегодно регистрируют около четырехсот тысяч инфекций, которые имеют множественную стойкость и убивают ежегодно около 25 тысяч человек.
Что советуют медики
В Украине, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, уже через 10 лет может остановиться трансплантация. А пневмония – станет неизлечимой. Есть ли выход?
Прежде медики советуют не заниматься самолечением, не прерывать курс и принимать только противомикробные препараты, прописанные врачами, не делиться антибиотиками с другими, а также обязательно делать прививки.
Вот, что советуют медики:
- Не занимайтесь самолечением
- Не прерывайте курс лечения
- Не продолжайте курс лечения без ведома врача
- Соблюдайте гигиену
- Делайте прививку
Кроме того, на уровне государства несколько лет назад запретили продажу антибиотиков без рецепта, для медперсонала постоянно проводят тренинги по повышению осведомленности в использовании соответствующих препаратов и соблюдении гигиены. В Минздраве также был разработан новый план борьбы с резистентностью и внутрибольничными инфекциями уже передан на рассмотрение правительства.
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