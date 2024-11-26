Через 10 лет может остановиться трансплантация, а пневмония станет неизлечимой: медики предупредили украинцев

По данным ВОЗ, только в 2019 году почти 5 миллионов смертей были связаны с устойчивостью микробов.

Почему это становится проблемой – у медиков расспросила корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Как в больницах распространяются опасные микробы

Анна показывает фото покойного дедушки. До своего 74-го дня рождения он не дожил всего несколько месяцев. Внучка говорит: его убил невидимый для глаз человека враг. И безразличие медиков.

Анна показала фото дедушки

В августе Александр Иванович обратился в одно из медучреждений Киевщины с жалобами на проблемы с сердцем. Уже в стационаре кардиологии неожиданно у него началось внутреннее кровотечение и его перевели в хирургическое отделение. Состояние ухудшалось. Но врачи, по словам Анны, не торопились - ренген сделали только через почти две недели, а мокроты на исследование, даже после выявления двусторонней абсцедивной пневмонии, не взяли.

Александра Ивановича перевезли в столицу, но было поздно. Что именно поразило организм - стало известно уже после смерти пациента

"Был обнаружен организм аценетобактер", - говорит внучка мужчины.

Его действительно часто обнаруживают в больницах и домах престарелых - даже в развитых странах мира. Так, по данным специалистов, только в течение прошлого года в США он стал причиной нескольких сотен смертей среди госпитализированных.

Но как эти и другие микробы попадают в учреждения здравоохранения?

"Дело в том, что если есть человек с инфицированной раной или человек с пневмонией - соответственно так или иначе он или на прямой контакт или через изделия медицинского назначения, или через медицинский персонал может передаваться другому человеку, у которого такой инфекции нет", - говорит генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Михаил Росада.

И эти микробы, которые гуляют по больницам и приводят к инфекционным осложнениям - часто резистентные, то есть не чувствительны ко многим антибиотикам.

Врачи говорят: проблема усугубилась с началом полномасштабного вторжения. Раненых много, они переезжают из одного медучреждения в другой, должным образом обрабатывать помещение и оборудование иногда не имеет возможности. Всё это благоприятные условия для распространения опасных микроорганизмов.

Почему украинцы употребляют много антибиотиков

Александр Фесенко – военный. В столичной "Феофании" уже почти год. На фронте он лишился руки. Кроме руки, еще контузия и травма ноги с последующей частичной ампутацией. Ко всему добавилось и наличие опасных микроорганизмов.

Александр Фесенко

"У Александра почти во всех посевах на микрофлору присутствовал золотистый стафилококк и присутствовала клепсиела пнемония", — говорит ортопед-травматолог Владлен Савич.

Так почему же микробы становятся все более живучими? Среди причин – несоблюдение курса лечения, чрезмерное использование антибиотиков и самолечение. Так, в частности, во времена коронавируса.

"При наводнении антибиотики не нужны, при амбулаторном этапе – точно. Многие врачи их назначали. Пациенты это копировали. У меня ковод. Соседа Петю, как вы говорите, лечили в том числе каким-то антибиотиком, резистентность оставалась и потом распространялась", — говорит врач-терапевт отдела инфекционного контроля клинической больницы "Феофания" Дмитрий Михайленко.

А еще, говорят врачи, адаптироваться микроорганизмам помогают фермеры, которые иногда используют антибиотики при выращивании животных, птиц и даже рыбы. Следовательно, микробы эволюционируют.

Резистентность приводит к тому, что медикам приходится лечить пациентов антибиотиками резерва — так называемыми препаратами последней надежды. А изобрести новые – не так просто. Так что если микробы станут устойчивыми и к ним — это будет катастрофой. Потому что уже сейчас, по данным Европейского сообщества, ежегодно регистрируют около четырехсот тысяч инфекций, которые имеют множественную стойкость и убивают ежегодно около 25 тысяч человек.

Что советуют медики

В Украине, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, уже через 10 лет может остановиться трансплантация. А пневмония – станет неизлечимой. Есть ли выход?

Медики предупреждают об опасности от антибиотиков

Прежде медики советуют не заниматься самолечением, не прерывать курс и принимать только противомикробные препараты, прописанные врачами, не делиться антибиотиками с другими, а также обязательно делать прививки.

Вот, что советуют медики:

Не занимайтесь самолечением

Не прерывайте курс лечения

Не продолжайте курс лечения без ведома врача

Соблюдайте гигиену

Делайте прививку

Кроме того, на уровне государства несколько лет назад запретили продажу антибиотиков без рецепта, для медперсонала постоянно проводят тренинги по повышению осведомленности в использовании соответствующих препаратов и соблюдении гигиены. В Минздраве также был разработан новый план борьбы с резистентностью и внутрибольничными инфекциями уже передан на рассмотрение правительства.

Микробы гуляют по больницам! Почему антибиотики уже не избавляют от смертельных вирусов?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса после УДАРА БАЛИСТИКОЙ НАЖИВО! Генетическая аномалия! ТСН Новости 14:00 25 ноября

Читайте также: