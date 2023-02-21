Через 20 мин присутствующие состарились и умерли: Сеть взорвалась мемами на обращение Путина (фото, видео)

В Сети кашель Путина называют "наиболее содержательной частью его выступления".

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию РФ, во время которого он снова говорил о "неонанацистах" в Украине, "защите Донбасса", "загнивающий Запад" и, конечно, пригрозил миру ядерным вооружением.

Но украинцев речь Путина только размешала, пользователи соцсетей придумали ряд фотолягушек, в ТСН.ua собрал самые яркие из них.

Пользователи социальных сетей в очередной раз сравнили главу Кремля с Гитлером. Также украинцы не могли обойти стороной, что во время речи Путина заснул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие чиновники. Юзеры сравнили главного путиниста с Гомером Симсоном, вздремнувшим над книгой.

Речь русского диктатора длилась более 1,5 часов. Украинцы в Сети пишут: "Очень интересное выступление путина. 20 минут, а собравшиеся уже состарились и начинают умирать".

Также в Сети обратили внимание на то, что Путин очень часто кашлял. Именно эти звуки украинцы называют "наиболее содержательной частью его выступления".

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Фото из открытых сетей

Выступление Путина перед Федеральным собранием 21 февраля