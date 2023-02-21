Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Через 20 мин присутствующие состарились и умерли: Сеть взорвалась мемами на обращение Путина (фото, видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2377
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Через 20 мин присутствующие состарились и умерли: Сеть взорвалась мемами на обращение Путина (фото, видео)

Фото из открытых сетей

В Сети кашель Путина называют "наиболее содержательной частью его выступления".

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию РФ, во время которого он снова говорил о "неонанацистах" в Украине, "защите Донбасса", "загнивающий Запад" и, конечно, пригрозил миру ядерным вооружением.

Но украинцев речь Путина только размешала, пользователи соцсетей придумали ряд фотолягушек, в ТСН.ua собрал самые яркие из них.

Пользователи социальных сетей в очередной раз сравнили главу Кремля с Гитлером. Также украинцы не могли обойти стороной, что во время речи Путина заснул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие чиновники. Юзеры сравнили главного путиниста с Гомером Симсоном, вздремнувшим над книгой.

Речь русского диктатора длилась более 1,5 часов. Украинцы в Сети пишут: "Очень интересное выступление путина. 20 минут, а собравшиеся уже состарились и начинают умирать".

Также в Сети обратили внимание на то, что Путин очень часто кашлял. Именно эти звуки украинцы называют "наиболее содержательной частью его выступления".

Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей
Фото из открытых сетей / ©
Фото из открытых сетей

Выступление Путина перед Федеральным собранием 21 февраля

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, в ходе которого озвучил главные тезисы пропаганды РФ: обвинил Украину и Запад в развязывании войны и пригрозил миру глобальным конфликтом.

Также он повторил свой любимый тезис, что Запад вроде бы стремится "оторвать от России" украинские территории, которые Путин считает "исторически русскими".

Кроме того, Путин объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке к ядерным испытаниям. ТСН.ua собрал основные положения выступления Путина.

Нокдаун для Путина: Байден сломал планы бункерного диктатора - Владимир Фесенко

Нокдаун для Путина: Байден сломал планы бункерного диктатора - Владимир Фесенко

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2377
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация