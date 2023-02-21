Через 20 мин присутствующие состарились и умерли: Сеть взорвалась мемами на обращение Путина (фото, видео)

В Сети кашель Путина называют "наиболее содержательной частью его выступления".
Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию РФ, во время которого он снова говорил о "неонанацистах" в Украине, "защите Донбасса", "загнивающий Запад" и, конечно, пригрозил миру ядерным вооружением.
Но украинцев речь Путина только размешала, пользователи соцсетей придумали ряд фотолягушек, в ТСН.ua собрал самые яркие из них.
Пользователи социальных сетей в очередной раз сравнили главу Кремля с Гитлером. Также украинцы не могли обойти стороной, что во время речи Путина заснул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и другие чиновники. Юзеры сравнили главного путиниста с Гомером Симсоном, вздремнувшим над книгой.
Речь русского диктатора длилась более 1,5 часов. Украинцы в Сети пишут: "Очень интересное выступление путина. 20 минут, а собравшиеся уже состарились и начинают умирать".
Также в Сети обратили внимание на то, что Путин очень часто кашлял. Именно эти звуки украинцы называют "наиболее содержательной частью его выступления".
Выступление Путина перед Федеральным собранием 21 февраля
Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, в ходе которого озвучил главные тезисы пропаганды РФ: обвинил Украину и Запад в развязывании войны и пригрозил миру глобальным конфликтом.
Также он повторил свой любимый тезис, что Запад вроде бы стремится "оторвать от России" украинские территории, которые Путин считает "исторически русскими".
Кроме того, Путин объявил о прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке к ядерным испытаниям. ТСН.ua собрал основные положения выступления Путина.
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