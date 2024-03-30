Через 25 минут может затопить столицу: выдержит ли Киевская ГЭС удар "Цирконом" и что будет дальше

В социальных сетях киевляне активно обсуждают тему возможного прорыва дамбы Киевской ГЭС в случае попадания в нее российской ракетой типа "Циркон" или "Кинжал" и затопления Киева водой из водохранилища.

Волнение столичных жителей усилилось после того, как враг нанес ракетный удар по ДнепроГЭС 22 марта. Разрушить конструкцию дамбы россиянам не удалось, но никто не может гарантировать, что завтра им не стукнет в голову идея ударить по Киевской ГЭС. Бил враг уже и по Каневской и Днестровской ГЕС.

Удар ракеты и большой потоп

Тем временем в Сети появился видеоролик с моделированием на карте, как после ракетного удара, вода из Киевского моря поочередно затапливает разные районы столицы. Голос за кадром говорит о четырехметровом потоке воды, который за 25 минут затопит Оболонь, Подол, Троещину, Русановку, Березняки, Корчеватое, Харьковский массив.

Авторы добавляют, что это лишь предположение и фантазия врага, мол, дамбу Киевской ГЭС может разрушить только ядерный удар или попадание мощного метеорита из космоса.

Киевлянам рассказывают о возможном затоплении некоторых районов города за 25 минут/коллаж ТСН.ua

Стоит отметить, что новости о возможном прорыве дамбы Киевской ГЭС время от времени звучали в информационном потоке еще до войны, но, как отмечают специалисты, воспринимать их нужно спокойно и взвешенно.

Угроза от Киевского моря

Насколько надежно защищена Киевская ГЭС и угрожает ли городу потоп сайт ТСН.ua расспросил Сергея Попка, начальника Киевской городской военной администрации.

Сергей Попко, начальник КМВА

– Насколько надежно сооружение Киевской ГЭС и есть ли угроза потопа для столицы в случае прорыва дамбы?

– Киевское водохранилище – самое высокое по течению из каскада шести водохранилищ на реке Днепр. Его приблизительный объем – 3,7 кубических километра воды. Объем – колоссальный. С точки зрения исключительно чистой физики, если убрать дамбу, то такая сверхмощная масса воды теоретически способна привести к катастрофическим последствиям не только для Киева, но и многих территорий вдоль русла Днепра.

В частности, в Министерстве инфраструктуры заявляли, что разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других плотин каскада. Это только теоретически. Потому что инженеры, которые строили дамбу, в первую очередь заботились о безопасности. Поэтому в крепость дамбы закладывались разные варианты нагрузок или варианты чрезвычайных событий.

Киевская ГЭС / Фото: Википедия

С началом полномасштабного вторжения и возникновением прямых военных угроз для дамбы Киевской ГЭС вопрос защиты гражданского населения Киева и других населенных пунктов рассматривался системно специалистами различных профильных учреждений и организаций. В частности, свои исследования проводило "Укргидроэнерго". И по результатам этих исследований специалисты "Укргидроэнерго" пришли к выводу, что плотина построена со значительным запасом прочности и устойчивости, и разрушить или существенно повредить гидротехнические сооружения ракетой не так просто.

По профессиональным расчетам "Укргидроэнерго" они не прогнозируют критическую угрозу для населения в случае ракетного обстрела российскими войсками плотины Киевского гидроузла.

Могут только повредить дамбу

– Могут ли разрушить дамбу российские "Цирконы" и "Кинжалы"?

– Да, действительно рашистские ракеты могут повредить металлические затворы плотины. Это потенциально может привести к неконтролируемой утечке воды из Киевского водохранилища. Будет кратковременное подтопление некоторых территорий ниже плотины по течению Днепра. Но, по прогнозам "Укргидроэнерго", эти зоны подтопления будут незначительными и все оперативные службы и жители будут вовремя уведомлены о таком подтоплении.

Киевская ГЭС / Фото: ФК Таврия

Какие районы может подтопить

– Какие возможны последствия для столицы в случае прорыва дамбы Киевской ГЭС, какие районы города может затопить или подтопить?

– Свои исследования и выводы по этому вопросу предоставили и ученые НАН Украины. По их четким расчетам прогноз характера подтопления тоже отнюдь не апокалиптический. Произойдет лишь несущественное подтопление пойменных территорий, например, потенциально пострадают Русановские и Воскресенские сады, Гидропарк, урочище Горбачиха и определенные территории.

Кроме "Укргидроэнерго", НАН Украины, этот вопрос был проработан и в Госагентстве водных ресурсов. Выводы те же, идентичные. Поэтому не верьте никаким фейкам, что Оболонский район Киева за 3 минуты накроет 4-метровая волна, а еще через две минуты вода доберется до Троещины, а потом будет в центре Киева. Это неправда. Это враждебное ИПСО. Попытки нас запугать и посеять панику.

Киевская ГЭС

Россияне уже пытались попасть в дамбу

– Значит киевлянам не нужно волноваться и запасаться лодками?

– Хочу успокоить киевлян – такие объекты критической инфраструктуры, как плотина ГЭС, находятся под бдительной круглосуточной охраной Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции. Принимаются все необходимые меры безопасности прикрытия от воздушных ударов и невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника.

В частности, напомню, что 26 февраля 2022 года рашисты уже пытались нанести ракетный удар по дамбе. Тогда украинская противовоздушная оборона ночью сбила ракету, направлявшуюся в сторону дамбы Киевского водохранилища в Вышгороде. Кроме того, соответствующими государственными структурами и органами местного самоуправления отработан алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Он был согласован штабом Обороны Киева и Киевской области. Но у этой информации есть гриф для служебного пользования.

Осматривают водолазы и исправляют недостатки

– Расскажите, насколько надежно охраняется этот объект?

– Плотина киевского водохранилища – стратегический объект, и на нем предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций крайне важно. Поэтому существует отдельная система гражданской защиты именно для этого объекта. Регулярно проводятся работы по обследованию плотины – как надводной, так и подводной части. Для этого привлекаются разные службы, в том числе и водолазы.

Если специалисты видят необходимость, то производятся работы по укреплению дамбы и ремонту железобетонных конструкций. Регулярно, обязательно проходит подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях. Создаются разные сценарии внештатных ситуаций.

Напомним, что на Киевской ГЭС установлена и работает система раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения. Специальные контрольно-измерительные приборы следят и обрабатывают информацию о состоянии гидротехнических сооружений. В случае опасности возникновения чрезвычайной ситуации система заблаговременно ее выявляет. Информация передается в соответствующие службы, которые, в свою очередь, могут ее предупредить или подготовиться к последствиям такой ситуации. Системы оповещения работают бесперебойно.

Плотину обследуют водолазы

Тренируются ликвидировать подтопление

– Есть ли в этом году угроза паводка для Киева?

– Что касается Киева, то в столице регулярно проводятся тренировки по ликвидации подтоплений или наводнения. В частности, в прошлогодних учениях приняли участие более 120 человек из почти 20 организаций и учреждений Киева. Это представители национальной и патрульной полиции, ГСЧС, Киевская служба спасения, КП "Плесо", Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Муниципальная охрана, Общество Красного Креста, "Киевпасстранс", "Киевавтодор" и другие.

В ходе учений была проверена реальность разработанных планов реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также навыки взаимодействия всех органов управления и их готовность ликвидировать последствия высокой воды.

Все понимают, что такие тренировки касаются самого ответственного – спасения жизни людей. И киевляне должны знать и видеть, что соответствующие службы делают все возможное, чтобы защитить население столицы. Людям нужно это знать и чувствовать, особенно во время войны. От всех нас зависит приближение мира в Украине после нашей Победы!

Киевская ГЭС / Фото: Укргідроенерго

Выдержит любую ракету

По словам Александра Сергиенко, директора аналитико-исследовательского центра "Институт города", Киевская ГЭС проектировалась и строилась в разгар холодной войны.

"Строя сооружения Киевской ГЭС, проектанты закладывали в объект возможность худшего сценария развития событий, а это – ядерный удар. Дамба Киевского моря – огромная масса бетона, она очень устойчива. Поэтому даже прямое попадание современных мощных ракет типа "Циркон", с боевой частью в 1 или 1,5 тонн не должно привести к разрушению сооружения и прорыву воды", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Сергиенко.

Эксперт напоминает прошлогодний подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

"Здесь ключевое в том, что взрыв произошел внутри Каховской ГЭС, куда россияне завезли огромное количество взрывчатки. Взорвалось в теле плотины, а не извне. Это и стало причиной столь масштабных разрушений и стремительной утечки воды. Внешний взрыв никак не повредил бы это бетонное сооружение" ", – отмечает Сергиенко.

Он добавляет, что дамба Киевской ГЭС все время охраняется, а во время войны меры безопасности усилены в разы. Поэтому враг может повлиять на постройку только извне.

Почему вода не затопит Киев?

"Есть расчеты ученых, которые подсчитали объем воды в Киевском море. Он не представляет угрозы для Киева. Ученые даже сделали расчеты, что будет с городом, если вытечет половина воды из водохранилища и что будет, если вытечет вся. Поэтому, в любом случае Киев катастрофически не затопит, даже его низменные районы — Подол или Оболонь. Максимум, что возможно — это временное подтопление некоторых территорий столицы возле Днепра", — убеждает Александр Сергиенко.

Специалист вспоминает случай в 1970 годах, когда произошел большой сброс воды из Киевской ГЭС.

"Кто-то не досмотрел, и произошел большой сброс воды из Киевского моря. Мы тогда были на даче родителей — ниже Осокорков. Так вот, вода там действительно постепенно поднялась, но не более чем на метр. Конечно все вокруг подтопило, в воде плавали ванны, доски, вещи дачников. Но вода через пару дней ушла. Она не нанесла кардинальных разрушений даже хрупким дачным домам, ну, возможно, где-то штукатурка отвалилась", — вспоминает эксперт.

Киевская ГЭС / Фото: УНИАН

Подтопление может быть постепенным

По словам Александра Сергиенко, тему прорыва дамбы Киевской ГЭС время от времени поднимают некоторые активисты, желающие разогнать панику. Они даже описывают вал воды высотой в 4 метра, который будто бы может нестись на город. Сергиенко отрицает подобные страшилки, мол, такое возможно только при землетрясениях и где-то в океане, когда образуется цунами.

"Если даже что-то, не дай Бог, произойдет с дамбой Киевской ГЭС, то вода в Днепре будет подниматься постепенно, затапливая прибрежные полосы и низины. Какой-либо критической опасности не будет, люди спокойно смогут эвакуироваться из мест, которые временно подтопит вода – ничего апокалипсического не произойдет", — убеждает Александр Сергиенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о ракетном ударе по ДнепроГЭС: есть ли угроза прорыва и какова ситуация в энергосистеме (фото).

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