Через 8 недель Россия может стянуть новую армию: как изменится мобилизация в Украине

После мобилизации в России Украина тоже может быть вынуждена усилить призыв мужчин / © ТСН

В Украине продолжают обсуждать тему вероятной мобилизации Россией своих резервистов. По разным оценкам экспертов, их количество составляет около 2 миллионов. Если определенная часть попадет в армию, то не исключено, что Украина будет вынуждена отвечать зеркально на такой «турборежим» российской мобилизации.

Каким именно может стать этот «турборежим» и будет ли Украина увеличивать темпы мобилизации — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, в России с 2026 года начинается круглогодичный обязательный призыв. Не только весной и осенью, а почти каждый месяц. Раньше весной и осенью они набирали примерно 130 тысяч соответственно. В месяц это было 30-40 тысяч», — говорит военный эксперт.

И продолжает: «Мы должны понимать, что обязательно мобилизованных будет около 40 тысяч ежемесячно. Это говорит о том, что за год Россия сможет только за счет обязательного призыва набрать 500 тысяч. При этом будет сохранен добровольный призыв по контракту. Сейчас этот показатель у них около 30 тысяч в месяц. То есть за год 350 тысяч минимум. Суммарно — это 850 тысяч».

По оценкам Коваленко, мобилизационная система России дает возможность набирать ежемесячно примерно до 100 тысяч.

«Мы никак и никогда не имели возможности конкурировать с Россией по привлечению человеческого ресурса. Поэтому для нас важно использовать не такие «топорные» методы, примитивные, мол, давайте завалим их «мясом». Это не будет работать против РФ, потому как у нее его гораздо больше», — констатирует аналитик.

Увеличивать темпы мобилизации или искать другой выход

На этот вопрос Коваленко отвечает так: «Мы должны каждого военнослужащего использовать максимально эффективно. Основной наш аспект — высокотехнологичный подход к решению проблем с большой человеческой массой россиян. В свое время нам удалось остановить россиян в их механизированном превосходстве. У них было гораздо больше техники, чем у ВСУ. Сейчас мы видим, как они в этом истощены. Вопрос истощения российского человеческого ресурса — это еще больший вызов. И этот процесс должен быть поставлен не в формате «сколько нам нужно мобилизовать», а как нам нужно мобилизовать».

По мнению Коваленко, сейчас, во время мобилизации есть и неприемлемые методы.

«Мы должны были давно перейти на мобилизацию, которая была бы финансово привлекательной, финансово мотивированной. Но этого до сих пор не происходит. На поле боя мы должны адаптироваться к тому, что в следующем году нам придется сражаться с еще большей армией человеческого ресурса. В 2025 году (со стороны России — Ред.) был достаточно пиковый показатель использования пехоты по сравнению с 2022, 2023 и даже 2024. А 2026 (который наступит через 8 недель — Ред.) будет еще более интенсивным. Мы должны готовиться к войне с большой, масштабной биомассой», — оценивает Коваленко риски.

Но считает вполне возможным, что Украина сможет адаптироваться.

«Совершенно реалистично. В большинстве случаев принимаются решения, когда потребности украинской армии удовлетворяются, но, с другой стороны, на максимум не используется тот ресурс, который нужно задействовать. Особенно это касается противопехотных ограждений, противопехотных мин и многое другое. Имеется комплекс действий, который может повысить уровень потерь пехоты России. Не везде это задействовано», — говорит он.

И добавляет о том, как Россия еще сможет увеличивать свою армию оккупантов.

«Я думаю, что в 2026 году мы увидим изменения в российском законодательстве. Под аккомпанемент круглогодичного призыва россияне могут внести поправки по поводу того, что срочник будет иметь такие обязанности, как и контрактник. То есть, должен направляться в зону боевых действий», — говорит Коваленко.

Выезд 18-22-летних украинцев за границу

Учитывая, что в Украине с сентября этого года идет много дискуссий о разрешении выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Александр Коваленко отметил, что, по его мнению, Украина из-за этого теряет мобилизационный ресурс.

«Я отношусь отрицательно к этому. Полагаю, что это была ошибка. Мы не только теряем потенциальный человеческий ресурс, который мог бы стать потенциальным защитником. Мы теряем профессиональный ресурс, который платил бы налоги и поддерживал бы экономику. Я более, чем уверен, что большая часть выезжающих этой возрастной категории — они не вернутся», — предполагает Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, как и после чего могут ужесточить мобилизацию. Это может произойти, если Кремль внедрит в жизнь замысел призвать резервистов.