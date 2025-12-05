Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Если украинские Силы беспилотных систем продолжат наносить такие же успешные дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре государства-агрессора, то через два месяца Россия больше не сможет финансировать войну.

Такое мнение высказал эксперт Владимир Яценко, производитель дрона «Довбуш» в эфире «1+1» в рамках национального телемарафона.

Он подчеркнул, что ресурс для ведения войны у России не бесконечен.

Реклама

«На каждый потраченный миллион долларов Украиной Россия должна будет потратить 100 миллионов или даже миллиард», — подчеркнул эксперт.

Владимир Яценко отметил, что за последние три месяца Силы беспилотных систем уничтожили 50% парка российских комплексов ПВО «Панцирь», которые Россия физически не способна восстановить.

«У врага появляются очень значительные дыры в противовоздушной обороне», — отметил эксперт.

Такая ситуация, считает Яценко, позволяет украинским Силам беспилотных систем наносить разящие дальнобойные удары по инфраструктуре нефтяной промышленности РФ, которая приносит врагу больше всего прибыли и позволяет продолжать войну.

Реклама

По его словам, удары по российским нефтяным портам в Черном море и танкерам «теневого флота», которые транспортируют нефть государства-агрессора, способны уменьшить бюджет России на 20-30%.

«Это значит, что враг не сможет финансировать войну. Если так будет идти дальше, как сейчас, за последний месяц — три танкера, Новороссийск, Туапсе, то за два месяца это очень реальная задача для украинских Сил беспилотных систем», — подытожил Владимир Яценко.

Напомним, в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Дмитриевская» в Тамбовской области РФ.А днем ранее под ударом украинских ударных дронов оказалась еще одна российская нефтебаза — «Ливны» в Орловской области РФ.