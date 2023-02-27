Через год после уничтожения "Мрии" конструкторы "Антонова" рассекретили, что отстроенный самолет станет еще более рекордным

Новой «Мрии» быть, ведь авиаконструкторы ГП «Антонов» уже над этим работают, а пока идет демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета.

В "Объединенном марафоне" в слоте ТСН генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик сообщил, что специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете.

Новый Ан-225, который будет создан на базе недостроенного брата-близнеца "Мечты", снаружи почти не будет отличаться от разрушенной «Мрии», говорят конструкторы, а вот внутри это будет новый самолет с самым современным оборудованием.

Новая «Мрия» будет еще мощнее, легче предыдущего минимум на 10 тонн, а это значит, что судно будет брать на борт еще больше груза и лететь еще дольше и дальше. “Сейчас идет стадия проектирования, уже сформировали предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в таком состоянии, в котором он находился, это нецелесообразно и неуместно”, — отметил Владислав Власик.

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Отстроить Ан-225 обойдется очень дорого, но деньги уже готовы давать международные доноры. “Восстановление “Мрии” это и есть восстановление страны. Как только «Мрия» будет отстроена, мы можем сказать, что украинская авиационная промышленность и вообще мощность Украины – отстроены. Вот она "Мрия" — вот она отстроена снова", — добавляет генеральный конструктор ГП "Антонов".

Ровно год назад, 27 февраля, российские десантники в Гостомеле подожгли нашу знаменитую "Мрию" – самолет Ан-225. Тогда в Сеть попал фрагмент видео с охваченным огнем самолетом, но в течение месяца никто не знал, в каком состоянии. Пока в Гостомель не пробрался корреспондент ТСН Александр Загородний с командиром "Мрии" Дмитрием Антоновым. Они сняли потрясающие кадры, около десятка уникальных транспортных самолетов полностью уничтожены или серьезно повреждены. Но самая большая боль – это видеокадры оскверненного Ан-225. Кабина, передняя часть фюзеляжа и даже несколько двигателей – уничтожены.

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