Через месяц выгоним россиян из Бахмута: судьба Пригожина и вагнеровцев — прогноз таролога

По словам Людмилы Хомутовской, ВСУ "закопают" контингент Пригожина, они идут на уничтожение.
Британская разведка сообщает, что ВСУ начали локальное контрнаступление на Бахмутском направлении. До этого были сообщения, что там назревает кульминация. Сколько еще ВСУ придется сопротивляться вражескому нашествию на Бахмут и когда отгоним россиян из города? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.
"Я не думаю, что это все будет очень быстро. Думаю, это продлится еще 4-6 недель. Цель — минимизировать украинские потери. Долго, но успешно", — отметила она.
Основатель ЧВК "Вагнер", недавно заявлявший о мобилизации более 30 тысяч вагнеровцев до мая, испугался наступления ВСУ на том направлении, отрезание вагнеровцев от основных сил России и написал письмо министру обороны России Шойгу с просьбой помочь.
Людмила Хомутовская рассказала, какое будущее ждет Пригожина и его контингент под Бахмутом.
"ВСУ "закопают" контингент Пригожина, они идут на уничтожение. Сам Пригожин, вероятно, будет занимать высокое положение в политике, по крайней мере, сейчас туда все полагается. Здесь опять речь идет о договоренностях", — подытожила таролог.
Напомним, астролог Влад Росс убежден, что Путин не доживет до суда в Гааге.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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