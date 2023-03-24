Через месяц выгоним россиян из Бахмута: судьба Пригожина и вагнеровцев — прогноз таролога

Британская разведка сообщает, что ВСУ начали локальное контрнаступление на Бахмутском направлении. До этого были сообщения, что там назревает кульминация. Сколько еще ВСУ придется сопротивляться вражескому нашествию на Бахмут и когда отгоним россиян из города? Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала таролог Людмила Хомутовская.

"Я не думаю, что это все будет очень быстро. Думаю, это продлится еще 4-6 недель. Цель — минимизировать украинские потери. Долго, но успешно", — отметила она.

Основатель ЧВК "Вагнер", недавно заявлявший о мобилизации более 30 тысяч вагнеровцев до мая, испугался наступления ВСУ на том направлении, отрезание вагнеровцев от основных сил России и написал письмо министру обороны России Шойгу с просьбой помочь.

Людмила Хомутовская рассказала, какое будущее ждет Пригожина и его контингент под Бахмутом.

"ВСУ "закопают" контингент Пригожина, они идут на уничтожение. Сам Пригожин, вероятно, будет занимать высокое положение в политике, по крайней мере, сейчас туда все полагается. Здесь опять речь идет о договоренностях", — подытожила таролог.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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