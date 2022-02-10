Через минуту перечисляют на "карту" сотни тысяч: в Украине мошенники придумали новый способ обмана через WhatsApp — алгоритм действий

Через минуту перечисляют на "карту" сотни тысяч: в Украине мошенники придумали новый способ обмана через WhatsApp — алгоритм действий

Мошенники отправляют пользователю ссылки с вредоносной программой. Перейдя по ней, жертва теряет свои сбережения.

В Украине мошенники не стоят на месте и все чаще придумывают новые способы обмана. Благодаря одному из таких у жительницы Хмельницкой области недавно нечистые на руку граждане украли более 100 тысяч гривен. А все началось с банальной публикации на доске объявлений сообщения о продаже обуви.

ТСН.ua выяснил, какой алгоритм выманивания денег используют мошенники и как себя обезопасить.

"Отправила деньги"

Мошенники, использующие для своих махинаций технологии, основной упор делают на вредоносные программы и сайты-зеркала. Преступники практически открыто надеются на нашу невнимательность, поэтому привлекают всяческими обещаниями.

Об одном из таких случаев ТСН.ua рассказал житель Днепра. На доске объявлений OLX.ua он повесил несколько сообщений о продаже книг. Перед этим в настройках страницы специально отключил возможность просматривать все объявления.

После публикации первой книги, буквально через пять минут, в мобильный мессенджер WhatsApp поступило сообщение от девушки, которая якобы хочет приобрести его товар.

"Здравствуйте. Продаете книгу? Вы можете отправить по почте? Если да, отправьте в Харьков, на третье отделение. Деньги выслала на сайт”, — сказала покупательница.

Вдогонку к сообщению она отправила и некую ссылку, в адресе которой значится наименование сервиса OLX, а также слово getsafepay и якобы номер транзакции.

Когда мужчина спросил, что нужно делать со ссылкой, девушка-покупатель отметила, что на нее нужно кликнуть. Этого днепрянин не сделал, о чем ей и сообщил. После этого девушка перестала отвечать на сообщение.

ТСН.ua

"Скину на "Приват"

Еще один эпизод произошел через несколько минут после общения с предыдущей клиенткой. На этот раз, снова в WhatsApp, поступило сообщение от мужчины. Он поинтересовался, не продали ли книгу и когда ее могут отправить.

“Как у вас с оплатой? Будет удобно, если я скину на Приват? У меня карта ФОП и стоит лимит на перевод с карты на карту. Могу только онлайн-переводом через банк. Будет удобно?” — говорил мужчина.

Со своей стороны днепрянин объяснил, что лимит можно увеличить. После чего мошенник бросил ссылку, в которой снова фигурировало одно подозрительное слово – getsafepay. Но и по этому электронному адресу мужчина, конечно же, не перешел.

Продавала недвижимость

Примерно по такому же сценарию с днепрянки, которая выставила на онлайн-доску объявлений сообщение о недвижимости, общались мошенники. Ей они тоже вселяли ложную уверенность в том, что заинтересованы в быстром и позитивном завершении сделки.

“Я опубликовала информацию о продаже земли. Через пять минут мне в WhatsApp пишет некая Ольга, которая, кстати, меня впоследствии заблокировала. В первом сообщении она задала вопрос, актуально ли еще мое объявление. А затем сразу написала, что “будет покупать, готова оплатить через "Приват24" на карту и чтобы документы я отправила им почтой”. Для справки: речь шла о нескольких сотнях тысяч долларов. И они хотели перечислить мне их на карту”, — рассказала ТСН.ua днепрянка Оксана Грищенко.

В конце концов девушка заблокировала Оксану после вопроса: "где она находится территориально".

Какую последовательность действий используют мошенники

Обращаются с предложением о приобретении товара буквально через несколько минут после его публикации.

Пишут в WhatsApp.

Заполняют аккаунт клиента так, что создается впечатление, будто вы общаетесь действительно с потенциальным покупателем.

В зависимости от сценария беседы присылают вредоносную ссылку.

Выпрашивают ваши персональные данные.

Как себя обезопасить

В пресс-службе OLX объяснили, что украинцев в онлайне обманывают множеством разных способов. И что примечательно — они варьируются в зависимости от возраста клиента.

"Пенсионеров, например, обманывают втрое чаще других — через SMS о выигрыше в лотерею. А каждый четвертый подросток — после открытия вредной ссылки. Жители деревень чаще сталкиваются с продажей вымышленного товара по предоплате, а киевляне — с фишинговыми атаками. Пол, кстати, практически не влияет на вероятность встретить мошенника в интернете", – пояснили в пресс-службе OLX.

Там также добавили, что безопаснее всего будет пользоваться встроенными на сайт сервисами продажи. Они гарантируют безопасную сделку как для продавцов, так и для клиентов.

Когда пользователь намеревается совершить какую-либо покупку, он регистрирует свои данные в сервисе и сразу вносит стоимость товара. Однако деньги продавцу на карту сразу не “подают”, а резервируются на сайте до тех пор, пока клиент не посмотрит на почте товар и не подтвердит его покупку.

В то же время мошенники для разных сервисов используют разные вредные "кейсы". К примеру, клиента "Новой почты" преступники убедили "отправить товар себе". Благодаря чему выманили у продавца персональные данные и на почте украли товар стоимостью 180 тысяч гривен.

Но уберечься от мошенников можно, говорят в пресс-службе "Новой почты". Для этого нужно соблюдать несколько простых правил:

Покупать товар только в проверенных интернет-магазинах и пользоваться услугой "Надежная покупка".

Не переводить предоплату незнакомцам, а пользоваться наложенным платежом.

Не передавать третьим лицам секретные коды и пароли от личного кабинета в мобильном приложении службы доставки.

Внимательно проверять сайт или программу, в которую вы вводите данные. Не исключено, что мошенники сделали сайт-зеркало, практически полностью копирующее официальный ресурс той или иной компании.

Проверять отзывы о магазине в Google.

При отправке всегда указывать реальные данные о товаре.

Указывать реальную оценочную стоимость товара. В этом случае компания может компенсировать потерю.

Если вы уже стали жертвой мошенничества, немедленно обращаться в полицию.

Напомним, что в Днепре женщине вместо оригинального iPhone продали кирпич. Товар гражданке пришел на "Новую Почту", она его оплатила, а когда открыла коробку — опешила.

Читайте также: