Через минуту перечисляют на "карту" сотни тысяч: в Украине мошенники придумали новый способ обмана через WhatsApp — алгоритм действий

Мошенники отправляют пользователю ссылки с вредоносной программой. Перейдя по ней, жертва теряет свои сбережения.
В Украине мошенники не стоят на месте и все чаще придумывают новые способы обмана. Благодаря одному из таких у жительницы Хмельницкой области недавно нечистые на руку граждане украли более 100 тысяч гривен. А все началось с банальной публикации на доске объявлений сообщения о продаже обуви.
ТСН.ua выяснил, какой алгоритм выманивания денег используют мошенники и как себя обезопасить.
"Отправила деньги"
Мошенники, использующие для своих махинаций технологии, основной упор делают на вредоносные программы и сайты-зеркала. Преступники практически открыто надеются на нашу невнимательность, поэтому привлекают всяческими обещаниями.
Об одном из таких случаев ТСН.ua рассказал житель Днепра. На доске объявлений OLX.ua он повесил несколько сообщений о продаже книг. Перед этим в настройках страницы специально отключил возможность просматривать все объявления.
После публикации первой книги, буквально через пять минут, в мобильный мессенджер WhatsApp поступило сообщение от девушки, которая якобы хочет приобрести его товар.
"Здравствуйте. Продаете книгу? Вы можете отправить по почте? Если да, отправьте в Харьков, на третье отделение. Деньги выслала на сайт”, — сказала покупательница.
Вдогонку к сообщению она отправила и некую ссылку, в адресе которой значится наименование сервиса OLX, а также слово getsafepay и якобы номер транзакции.
Когда мужчина спросил, что нужно делать со ссылкой, девушка-покупатель отметила, что на нее нужно кликнуть. Этого днепрянин не сделал, о чем ей и сообщил. После этого девушка перестала отвечать на сообщение.
"Скину на "Приват"
Еще один эпизод произошел через несколько минут после общения с предыдущей клиенткой. На этот раз, снова в WhatsApp, поступило сообщение от мужчины. Он поинтересовался, не продали ли книгу и когда ее могут отправить.
“Как у вас с оплатой? Будет удобно, если я скину на Приват? У меня карта ФОП и стоит лимит на перевод с карты на карту. Могу только онлайн-переводом через банк. Будет удобно?” — говорил мужчина.
Со своей стороны днепрянин объяснил, что лимит можно увеличить. После чего мошенник бросил ссылку, в которой снова фигурировало одно подозрительное слово – getsafepay. Но и по этому электронному адресу мужчина, конечно же, не перешел.
Продавала недвижимость
Примерно по такому же сценарию с днепрянки, которая выставила на онлайн-доску объявлений сообщение о недвижимости, общались мошенники. Ей они тоже вселяли ложную уверенность в том, что заинтересованы в быстром и позитивном завершении сделки.
“Я опубликовала информацию о продаже земли. Через пять минут мне в WhatsApp пишет некая Ольга, которая, кстати, меня впоследствии заблокировала. В первом сообщении она задала вопрос, актуально ли еще мое объявление. А затем сразу написала, что “будет покупать, готова оплатить через "Приват24" на карту и чтобы документы я отправила им почтой”. Для справки: речь шла о нескольких сотнях тысяч долларов. И они хотели перечислить мне их на карту”, — рассказала ТСН.ua днепрянка Оксана Грищенко.
В конце концов девушка заблокировала Оксану после вопроса: "где она находится территориально".
Какую последовательность действий используют мошенники
- Обращаются с предложением о приобретении товара буквально через несколько минут после его публикации.
- Пишут в WhatsApp.
- Заполняют аккаунт клиента так, что создается впечатление, будто вы общаетесь действительно с потенциальным покупателем.
- В зависимости от сценария беседы присылают вредоносную ссылку.
- Выпрашивают ваши персональные данные.
Как себя обезопасить
В пресс-службе OLX объяснили, что украинцев в онлайне обманывают множеством разных способов. И что примечательно — они варьируются в зависимости от возраста клиента.
"Пенсионеров, например, обманывают втрое чаще других — через SMS о выигрыше в лотерею. А каждый четвертый подросток — после открытия вредной ссылки. Жители деревень чаще сталкиваются с продажей вымышленного товара по предоплате, а киевляне — с фишинговыми атаками. Пол, кстати, практически не влияет на вероятность встретить мошенника в интернете", – пояснили в пресс-службе OLX.
Там также добавили, что безопаснее всего будет пользоваться встроенными на сайт сервисами продажи. Они гарантируют безопасную сделку как для продавцов, так и для клиентов.
Когда пользователь намеревается совершить какую-либо покупку, он регистрирует свои данные в сервисе и сразу вносит стоимость товара. Однако деньги продавцу на карту сразу не “подают”, а резервируются на сайте до тех пор, пока клиент не посмотрит на почте товар и не подтвердит его покупку.
В то же время мошенники для разных сервисов используют разные вредные "кейсы". К примеру, клиента "Новой почты" преступники убедили "отправить товар себе". Благодаря чему выманили у продавца персональные данные и на почте украли товар стоимостью 180 тысяч гривен.
Но уберечься от мошенников можно, говорят в пресс-службе "Новой почты". Для этого нужно соблюдать несколько простых правил:
- Покупать товар только в проверенных интернет-магазинах и пользоваться услугой "Надежная покупка".
- Не переводить предоплату незнакомцам, а пользоваться наложенным платежом.
- Не передавать третьим лицам секретные коды и пароли от личного кабинета в мобильном приложении службы доставки.
- Внимательно проверять сайт или программу, в которую вы вводите данные. Не исключено, что мошенники сделали сайт-зеркало, практически полностью копирующее официальный ресурс той или иной компании.
- Проверять отзывы о магазине в Google.
- При отправке всегда указывать реальные данные о товаре.
- Указывать реальную оценочную стоимость товара. В этом случае компания может компенсировать потерю.
- Если вы уже стали жертвой мошенничества, немедленно обращаться в полицию.
Напомним, что в Днепре женщине вместо оригинального iPhone продали кирпич. Товар гражданке пришел на "Новую Почту", она его оплатила, а когда открыла коробку — опешила.
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