Через несколько минут Макрон позвонит Зеленскому: о чем будут говорить лидеры двух стран

Через несколько минут Макрон позвонит Зеленскому: о чем будут говорить лидеры двух стран

Переговоры запланированы на 20.00 по киевскому времени.

Уже через несколько минут президент Франции Эмманюэль Макрон планирует поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ключевой темой будет ситуация с безопасностью на украинских границах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Отмечается, что ранее Макрон подчеркнул: еще не все дипломатические средства использованы, кризис можно урегулировать мирным путем. Перед этим разговором у Макрона были переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Между тем, Евросоюз на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене призвал Россию забыть о понятии "сфер влияния" и поговорить без ультиматумов.

Относительно слухов о споре Байдена и Зеленского, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщил о споре во время телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Байден вроде бы предупредил, что Россия неизбежно пойдет в наступление. Зеленский заверял, что угроза не так уж однозначна. В Белом доме тоже убеждают, что такой анонимный комментарий не соответствует действительности.

Отмечается, что все ключевые позиции со стороны Соединенных Штатов относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ относительно напряжения и какого-то конфликта, произошедшего вчера, недостоверны.

Напомним, в пятницу, 28 января, состоялся продолжительный телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. По данным росСМИ, обсуждая ситуацию вокруг Украины, Путин настаивал на необходимости "прямого диалога" Киева с главарями террористических группировок ЛНР и ДНР и на правовом оформлении особого статуса Донбасса.

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