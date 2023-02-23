Через полтора года после попытки "замнуть" резонансное ДТП нардеп Трухин сложил свой мандат: все подробности скандала

Избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа" Александр Трухин оказался в эпицентре скандала, когда стало известно о его попытке дать взятку полицейскому после ДТП и "тихонько уйти в лес" с места аварии.

В четверг, 23 февраля, народный депутат Александр Трухин через полтора года после скандального ДТП с его участием написал заявление о сложении депутатских полномочий. Верховная Рада поддержала это решение уже экс-нардепа. Ранее Трухина исключили из партии "Слуга народа", от которой он был избран в парламент, а сам депутат признал себя виновным в том, что предлагал взятку полицейскому.

ТСН.ua собрал все подробности этого скандала и напоминает, кто такой Александр Трухин.

Скандальное ДТП

Авария с участием трех автомобилей произошла на Бориспольской трассе в канун Дня независимости, в августе 2021 года. Автомобиль Audi A8, за рулем которого, как тогда подозревали, находился нардеп Трухин, въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Никто, к счастью, не погиб.

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По предварительной информации, политик якобы был пьян, но тест на алкоголь проходить отказался.

В полиции подтвердили факт ДТП, но имен участников не назвали. По факту аварии было открыто уголовное производство по статье о нарушении ПДД.

Обстоятельства аварии выясняли в Государственном бюро расследований, поскольку в деле фигурировал народный депутат. Однако почти через год после ДТП, 9 августа 2022 года, Дарницкий районный суд Киева назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за аварию с потерпевшими.

Попытка "договориться" с полицией

В феврале 2022 года в деле о скандальном ДТП с участием нардепа Трухина появился новый неожиданный поворот.

В Сети опубликовали видеозапись с места аварии, на которой депутат обращается к полицейскому со словами "давай, я тихонько в лес уйду" и обещает "поговорить" и разрешить ситуацию с ныне покойным министром внутренних дел Денисом Монастырским. Он также предлагает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его, называя сумму 150 тысяч гривен.

Судя по видео, полицейский пытался объяснить депутату, что за такие договоренности предусмотрена уголовная ответственность, но тот советует "не исполнять".

Впоследствии НАБУ открыло уголовное производство относительно нардепа Александра Трухина по факту предложения предоставления им неправомерной выгоды.

Реакция партии

Во фракции "Слуга народа" сразу после скандального ДТП заявили, что не будут исключать из своих рядов Александра Трухина, пока его вина не будет доказана.

Когда же было обнародовано видео разговора Трухина с полицейским, 2 февраля 2022 нардеп был исключен из партии "Слуга Народа".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на его исключение из партии, отметив, что "все должны быть равны перед законом и нести ответственность за нарушение".

Признание вины и утрата мандата

С сентября 2022 года расследовалось дело о попытке нардепа Трухина подкупить полицейского.

17 февраля 2023 Александр Трухин пошел на соглашение со следствием и признал себя виновным. Соглашение между депутатом и обвинением, которое представляла специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), 22 февраля утвердил Высший антикоррупционный суд (ВАС).

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Соглашение предусматривает, что Трухин признает вину в попытке подкупа прибывшего на место ДТП полицейского и обязуется в течение месяца заплатить 6 миллионов гривен в поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов".

Также "слуга" должна заплатить 68 тысяч гривен – максимальную сумму штрафа по статье, которую ему инкриминировали.

Залог в размере 49,6 тысяч гривен, который депутат вносил во время следствия, тоже перечислят на ВСУ.

На судебном процессе прокурор подчеркнул, что если суд утвердит соглашение, Трухин потеряет депутатский мандат. 23 февраля 2023 года Александр Трухин написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Что известно об Александре Трухине

Александр Трухин родился 10 ноября 1986 года в Днепродзержинске (с 2016 года – город Каменское) Днепропетровской области.

Окончил национальный горный университет, где изучал экономику предприятия. Впоследствии он руководил аграрными предприятиями Днепропетровской и Полтавской областей.

В 2014 году Трухин впервые баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 148 округу (Полтавская область), но не прошел. В следующем году Трухина избрали депутатом Полтавского областного совета от "Блока Петра Порошенко".

На парламентских выборах 2019 Александра Трухина избрали депутатом от партии "Слуга народа". После избрания в Верховную Раду Александр Трухин стал заместителем председателя парламентского комитета по бюджету и возглавил Полтавскую областную организацию партии "Слуга народа".

Также депутат входил в группы межпарламентских связей с Британией, США, Канадой, Швейцарией, Китаем и т.д.

Несмотря на скандал с ДТП, Трухин в составе официальной делегации Украины отправился в Вашингтон, где 1 сентября 2021 года президент Владимир Зеленский встречался с Джо Байденом.

Напомним, после огласки скандала по ДТП покойный уже министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал скандал с нардепом Александром Трухиным.

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