Из-за сломанных помп в Запорожской области подтопило сразу три населенных пункта

Защитное сооружение в любой момент может не выдержать, и вода хлынет на дом.

В Запорожской области подтапливает целые деревни на берегу Каховского водохранилища. Не из-за дождей, а потому, что не работают помпы.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

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Вода подобралась к сотням домов по меньшей мере в трех населенных пунктах. В подвалах она иногда достигает метрового уровня. Из-за подмыва почвы дома покрылись трещинами, несколько зданий уже рухнуло. Люди жалуются, что на огородах массово гибнет урожай.

От Каховского водохранилища три пострадавших деревни отделяет только насыпная дамба. Воду, которая просачивается через нее в почву, всегда откачивали насосами в скважины, впрочем треть из них пока не работает.

Жители опасаются — защитное сооружение в любой момент может не выдержать, и вода хлынет на дом.

Новости Украины: на берегу Каховского водохранилища вода подобралась к сотням домов

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