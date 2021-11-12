Черкасская область стала "красной": какие ограничения появились в регионе

В области выросло инфицирование коронавирусом.

Черкасская область с пятницы, 12 ноября, оказалась в "красной" карантинной зоне.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Карантин усилили из-за повышенного уровня заболевания коронавирусом. Теперь людям без справки о прививках или отрицательном ПЦР-тесте нельзя будет посещать кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры, а также рынки и магазины. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий. Заведения общественного питания, а также школы и детские сады будут работать при условии, что у всех работников будет COVID-прививка.

Черкасская область стала 18 регионом в Украине, который попал в "красную зону". "Желтых" областей стали три: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская. На "оранжевом" уровне находятся семь регионов.

Как сообщалось, в "красной" Львовской области планируется ужесточить карантинные ограничения в пригородном транспорте. Уже через неделю, от 22 ноября, передвигаться в регионе автобусами и поездами смогут только вакцинированные и имеющие негативный ПЦР или экспресстест.

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