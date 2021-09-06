"Черная магия" в мэрии: в Ромнах женщина подсыпала "мертвую" землю под двери кабинетов своих коллег

Люди считают, что женщина занималась "черной магией". Она сама называет видео смонтированным и считает это личной местью новоизбранного городского головы.

"Черная магия" — в стенах мэрии. В горсовете Ромен на Сумщине под двери чиновников кто-то несколько раз подсыпал землю. Люди говорили, что она с кладбища. И вот таинственная личность таки попала в камеры видеонаблюдения. И оказалась она коллегой тем, кому делала пакости. Женщину уже уволили.

С какой формулировкой и действительно ли она занималась магией, говорится 6 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Эти кадры, где женщина останавливается перед дверью в горсовете и что-то рассыпает, появились в Сети и шокировали многих жителей Ромен. Потому что люди видят на нем следы черной магии.

Двери, которые были первыми на пути "посыпательницы" ведут в кабинет управляющей делами исполкома. Женщина о кадрах из Сети и вспоминать не хочет.

"Это видео и то что там происходило — я никаких комментариев давать не буду, это все в прошлом", — говорит управляющая делами Роменского горисполкома Наталья Москаленко.

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Наотрез отказываются от комментариев и другие работники городского совета. А вот мэр, в приемной которого тоже натрусили земли, хотя и в командировке. но охотно общается по телефону. Говорит, земляные сюрпризы под дверью его коллеги замечали в течение нескольких месяцев. Пока на горячом не попалась заведующая сектором управления персоналом.

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"Это была там земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста объясните нам что вы делали". Сидит, молчит, глазами только водит", — рассказывает Олег Стогний, мэр Ромен.

Вскоре после инцидента кадровичку уволили. В горсовете уверяют, что не из-за зафиксированных на видео пакостей, а "по собственному желанию".

Зато героиня видеоролика считает видео сфальсифицированным и личной местью новоизбранного городского головы. Говорит, что мужчина пытался ее уволить, как только вступил в должность. И она наконец не выдержала.

Видео изрядно рассмешило местного священника. Подобные посыпки землей с кладбища он называет эхом языческой культуры. В магические ритуалы священник не верит и советует другим не обращать внимания на нелепые поступки. А вот в Роменском горсовете хоть и утверждают, что в суеверия не верят, но кабинеты все же освятили.

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