Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Черная пятница" для оккупантов: ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
1047
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Черная пятница" для оккупантов: ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34

ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 / Фото: ТСН.ua

Сделать такое на юге украинским ВВС удалось впервые.

Рубрика "вечного полета, братья" заиграла новыми красками. Воздушные силы сделали почти невозможное — за раз сбили сразу 3 российских новейших бомбардировщика. Они летели атаковать украинскую Херсонщину, но упали навсегда.

Все подробности о невероятном успехе ВСУ и черной пятнице для рашистов, а также о том, что же с лицами российских пропагандистов, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Украинцы ответили рашистам

"Сдохните с*ки" — российский "Шахед" с такой надписью в ночь на 22 декабря атаковал Киевщину. Как пишет Командующий воздушными силами Николай Олещук, украинские бойцы восприняли это очень серьезно и показали рашистам, что зря их мама не научила подбирать культурные слова. Уже в полдень россиян настигла карма, а точнее украинские профи.

Скриншот / ©
Скриншот

Подробнее о настоящей пощечине Российской авиации от Сил Обороны рассказал спикер ВВС Юрий Игнат.

Такая новость – это просто невероятный успех. Один такой Су-34 с боекомплектом стоит более 50 миллионов евро. А сколько миллионов рублей и сколько времени нужно потратить, чтобы научить лётчиков таким управлять.

Рашисты "получили" за Херсонщину

Кроме того, именно этими самолетами рашисты били по украинской Херсонщине: сбрасывали управляемые авиабомбы на позиции украинских бойцов на левом берегу и терроризировали мирных на правом.

Сделать такое на юге украинским ВВС удалось впервые. Как ПВО смогли это реализовать – хороший вопрос. В Воздушных силах намекнули, что ВСУ поймали кафиров в ловушку.

А как же ноют россияне. Они, как всегда, не сразу признали тот факт, что их "сушки" полетели в "вечный полет". Один из пропагандистских Telegram-каналов сначала упомянул лишь об одном сбитом самолете.

Скриншот / ©
Скриншот

Другой, ведущий якобы пилот российского вертолета, в предвкушении плохих новостей вообще в панике выключил комментарии, чтобы ему не задавали "тупых вопросов".

Скриншот / ©
Скриншот

Читайте ведущие новости дня:

На болотах снова воют

Но самая любимая российская забава, уже давно ставшая народной, — жаловаться на власть, но из года в год ничего не делать. Как говорится, "никогда такого не было и вот снова". Пропагандисты просто в отчаянии.

Скриншот / ©
Скриншот

Чем уничтожили самолеты окупантов?

Рашисты говорят, что сработал Patriot. Ну и неудивительно, именно на это накануне намекнул и спикер ВВС Украины Юрий Игнат. Россияне говорят, что кого-то из пилотов им вытащить удалось, но это не точно.

Скриншот / ©
Скриншот

Фото сбитого российского лётчика уже гуляет по сети. Похоже, его рашисты эвакуировали. Живы ли пилоты двух других бортов, неизвестно. Но мы верим в лучшее для Украины.

Фото: Telegram / ©
Фото: Telegram

Есть и другая хорошая новость. Как видите, американские ЗРК Patriot и украинские ПВО-шники – это горячая смесь. Для того чтобы она покурила еще больше оккупантов, ей нужны боеприпасы, а их и будет еще больше.

Подарки от Японии

Как пишет Reuters, Япония согласилась передать США часть своих ракет Patriot, а это означает, что почти со 100% вероятностью, они уже скоро приедут в Украину. И это сногсшибательная смена для японцев, потому что они не передавали свое оружие никому в течение последних 10 лет. Прямо передать Украине вооружение им запрещает законодательство, а транзитом через США — именно то, что нужно.

F-16 уже на пути в Украину?

Этот момент наконец-то наступил. Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16. Зеленский уже поблагодарил за это нидерландского премьера Марка Рютта. А мы надеемся, что эти птицы в ближайшем будущем помогут зачистить украинское небо от проклятых оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА” ДЛЯ РЕШИСТОВ! ВСУ приземлили сразу 3 российских истребителя Су-34!

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1047
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация