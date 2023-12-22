"Черная пятница" для оккупантов: ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34

Рубрика "вечного полета, братья" заиграла новыми красками. Воздушные силы сделали почти невозможное — за раз сбили сразу 3 российских новейших бомбардировщика. Они летели атаковать украинскую Херсонщину, но упали навсегда.

Все подробности о невероятном успехе ВСУ и черной пятнице для рашистов, а также о том, что же с лицами российских пропагандистов, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Украинцы ответили рашистам

"Сдохните с*ки" — российский "Шахед" с такой надписью в ночь на 22 декабря атаковал Киевщину. Как пишет Командующий воздушными силами Николай Олещук, украинские бойцы восприняли это очень серьезно и показали рашистам, что зря их мама не научила подбирать культурные слова. Уже в полдень россиян настигла карма, а точнее украинские профи.

Скриншот

Подробнее о настоящей пощечине Российской авиации от Сил Обороны рассказал спикер ВВС Юрий Игнат.

Такая новость – это просто невероятный успех. Один такой Су-34 с боекомплектом стоит более 50 миллионов евро. А сколько миллионов рублей и сколько времени нужно потратить, чтобы научить лётчиков таким управлять.

Рашисты "получили" за Херсонщину

Кроме того, именно этими самолетами рашисты били по украинской Херсонщине: сбрасывали управляемые авиабомбы на позиции украинских бойцов на левом берегу и терроризировали мирных на правом.



Сделать такое на юге украинским ВВС удалось впервые. Как ПВО смогли это реализовать – хороший вопрос. В Воздушных силах намекнули, что ВСУ поймали кафиров в ловушку.

А как же ноют россияне. Они, как всегда, не сразу признали тот факт, что их "сушки" полетели в "вечный полет". Один из пропагандистских Telegram-каналов сначала упомянул лишь об одном сбитом самолете.

Скриншот

Другой, ведущий якобы пилот российского вертолета, в предвкушении плохих новостей вообще в панике выключил комментарии, чтобы ему не задавали "тупых вопросов".

Скриншот

Читайте ведущие новости дня:

На болотах снова воют

Но самая любимая российская забава, уже давно ставшая народной, — жаловаться на власть, но из года в год ничего не делать. Как говорится, "никогда такого не было и вот снова". Пропагандисты просто в отчаянии.

Скриншот

Чем уничтожили самолеты окупантов?

Рашисты говорят, что сработал Patriot. Ну и неудивительно, именно на это накануне намекнул и спикер ВВС Украины Юрий Игнат. Россияне говорят, что кого-то из пилотов им вытащить удалось, но это не точно.

Скриншот

Фото сбитого российского лётчика уже гуляет по сети. Похоже, его рашисты эвакуировали. Живы ли пилоты двух других бортов, неизвестно. Но мы верим в лучшее для Украины.

Фото: Telegram

Есть и другая хорошая новость. Как видите, американские ЗРК Patriot и украинские ПВО-шники – это горячая смесь. Для того чтобы она покурила еще больше оккупантов, ей нужны боеприпасы, а их и будет еще больше.

Подарки от Японии

Как пишет Reuters, Япония согласилась передать США часть своих ракет Patriot, а это означает, что почти со 100% вероятностью, они уже скоро приедут в Украину. И это сногсшибательная смена для японцев, потому что они не передавали свое оружие никому в течение последних 10 лет. Прямо передать Украине вооружение им запрещает законодательство, а транзитом через США — именно то, что нужно.

F-16 уже на пути в Украину?

Этот момент наконец-то наступил. Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16. Зеленский уже поблагодарил за это нидерландского премьера Марка Рютта. А мы надеемся, что эти птицы в ближайшем будущем помогут зачистить украинское небо от проклятых оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА” ДЛЯ РЕШИСТОВ! ВСУ приземлили сразу 3 российских истребителя Су-34!



Читайте также: