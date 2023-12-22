"Черная пятница" для оккупантов: ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34

Сделать такое на юге украинским ВВС удалось впервые.
Рубрика "вечного полета, братья" заиграла новыми красками. Воздушные силы сделали почти невозможное — за раз сбили сразу 3 российских новейших бомбардировщика. Они летели атаковать украинскую Херсонщину, но упали навсегда.
Все подробности о невероятном успехе ВСУ и черной пятнице для рашистов, а также о том, что же с лицами российских пропагандистов, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.
Украинцы ответили рашистам
"Сдохните с*ки" — российский "Шахед" с такой надписью в ночь на 22 декабря атаковал Киевщину. Как пишет Командующий воздушными силами Николай Олещук, украинские бойцы восприняли это очень серьезно и показали рашистам, что зря их мама не научила подбирать культурные слова. Уже в полдень россиян настигла карма, а точнее украинские профи.
Подробнее о настоящей пощечине Российской авиации от Сил Обороны рассказал спикер ВВС Юрий Игнат.
Такая новость – это просто невероятный успех. Один такой Су-34 с боекомплектом стоит более 50 миллионов евро. А сколько миллионов рублей и сколько времени нужно потратить, чтобы научить лётчиков таким управлять.
Рашисты "получили" за Херсонщину
Кроме того, именно этими самолетами рашисты били по украинской Херсонщине: сбрасывали управляемые авиабомбы на позиции украинских бойцов на левом берегу и терроризировали мирных на правом.
Сделать такое на юге украинским ВВС удалось впервые. Как ПВО смогли это реализовать – хороший вопрос. В Воздушных силах намекнули, что ВСУ поймали кафиров в ловушку.
А как же ноют россияне. Они, как всегда, не сразу признали тот факт, что их "сушки" полетели в "вечный полет". Один из пропагандистских Telegram-каналов сначала упомянул лишь об одном сбитом самолете.
Другой, ведущий якобы пилот российского вертолета, в предвкушении плохих новостей вообще в панике выключил комментарии, чтобы ему не задавали "тупых вопросов".
Читайте ведущие новости дня:
- Возвращать мужчин в Украину любой ценой: возможно ли отбирать имущество "беглецов" и мобилизовать тех, кто за границей
- Какая будет Украина в 2050 году: провидица сделала неожиданный прогноз
- Чем и где отравили Саакашвили: эксклюзивный комментарий матери политика
На болотах снова воют
Но самая любимая российская забава, уже давно ставшая народной, — жаловаться на власть, но из года в год ничего не делать. Как говорится, "никогда такого не было и вот снова". Пропагандисты просто в отчаянии.
Чем уничтожили самолеты окупантов?
Рашисты говорят, что сработал Patriot. Ну и неудивительно, именно на это накануне намекнул и спикер ВВС Украины Юрий Игнат. Россияне говорят, что кого-то из пилотов им вытащить удалось, но это не точно.
Фото сбитого российского лётчика уже гуляет по сети. Похоже, его рашисты эвакуировали. Живы ли пилоты двух других бортов, неизвестно. Но мы верим в лучшее для Украины.
Есть и другая хорошая новость. Как видите, американские ЗРК Patriot и украинские ПВО-шники – это горячая смесь. Для того чтобы она покурила еще больше оккупантов, ей нужны боеприпасы, а их и будет еще больше.
Подарки от Японии
Как пишет Reuters, Япония согласилась передать США часть своих ракет Patriot, а это означает, что почти со 100% вероятностью, они уже скоро приедут в Украину. И это сногсшибательная смена для японцев, потому что они не передавали свое оружие никому в течение последних 10 лет. Прямо передать Украине вооружение им запрещает законодательство, а транзитом через США — именно то, что нужно.
F-16 уже на пути в Украину?
Этот момент наконец-то наступил. Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16. Зеленский уже поблагодарил за это нидерландского премьера Марка Рютта. А мы надеемся, что эти птицы в ближайшем будущем помогут зачистить украинское небо от проклятых оккупантов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА” ДЛЯ РЕШИСТОВ! ВСУ приземлили сразу 3 российских истребителя Су-34!
Читайте также: