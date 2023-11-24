"Черная пятница" или "развод" по-украински: как обманывают покупателей и "рисуют" скидки

"Черная пятница" накрыла Украину. У продавцов существует целая тактика подготовки к "черной пятнице", чтобы выманить у вас как можно больше денег. Если вы думаете, что вас это обошло, — ошибаетесь.

Как обманывают покупателей, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

"Черная пятница" в Украине

24 ноября — "Черная пятница". Правда, в Украине эта пятница началась еще с понедельника. Все магазины вклеены огромными вывесками Black Friday, безумные скидки, скидки до -70% и успей купить выгодно. Такие громкие обертки на входе безусловно привлекают клиентов.

Откуда взялась традиция?

Распродажи обычно длятся несколько дней, до 27-28 ноября. Откуда вообще взялась эта Black Friday? Происходит эта традиция из США. Впервые такая история закрутилась в 1950-х годах в Филадельфии, в штате Пенсильвания, там торговцы начали предлагать скидки на товары после Дня благодарения, чтобы поощрить покупателей начать сезон праздничных покупок.

День благодарения выпадает на последний четверг ноября, поэтому и распродажи начинали в конце осени. Эти скидки стали настолько популярны, что уже в 1960-х годах они расползлись по другим городам США. А уже в 1990-х годах Black Friday досталась Канаде, Великобритании и Австралии. А в Украине такая традиция совсем молодая — "сумасшедшие распродажи" пришли к нам лет 15 назад.

Свое название "Черная пятница" получила потому, что в этот день банки, как правило, зарабатывают больше денег, чем в любой другой день года. Это связано с тем, что люди тратят массу денег на покупки, а банки получают проценты от кредитных карт. В своих отчетах такие доходы они обозначают чёрным цветом.

Как манипулируют продавцы?

Попасть на добросовестного продавца сейчас очень тяжело. На самом деле часто предприниматели начинают подготовку к безумным скидкам за несколько недель, по простому — повышают цены, чтобы потом и соблазнить вас на ту же скидку, якобы 50%.

Снижением цен также манипулируют новые товары. Сначала его публикуют на сайте магазина по завышенной цене, но он никогда не будет на первой странице, поэтому вероятность того, что кто-нибудь увидит его по такой цене, достаточно мала. Затем цену снижают до той, какой она должна быть все время, но уже показывают ее как пониженную.

Но иногда скидки действительно настоящие. Предприниматели идут на такие сейлы сознательно, чтобы таким образом пополнить свою клиентскую базу и построить доверие потенциального покупателя к магазину. А бывает такое, что человек покупает товар на скидке, а привлекает что-то и неакционное. Поэтому обычно продажи в период "Черной пятницы" растут на 30-40%.

Чем "Черная пятница" выгодна продавцам?

Впрочем, даже несмотря на существующие сложности, крупным продавцам электроники и товаров для дома нет смысла отказываться от "Черной пятницы", ведь для них это хорошая возможность избавиться от старого товара и получить большой совокупный доход, который можно направить на операционную деятельность и инвестиции.

Чего не скажешь о маленьких магазинах, там сильно "поиграть" с ценниками, чтобы извлечь выгоду и для себя очень сложно. Потому что для них черные распродажи — это своеобразная ловушка: сделаешь маленькие скидки — проигрываешь конкуренцию, и акция пройдет незамеченной, сделаешь слишком большие скидки — сработаешь себе в убыток.

Но не забываем, что в Украине "Черные пятницы" уже не те. Особенно это было заметно в 2022 году, когда на сумасшедшие скидки пришлись блекауты. Людям уже не нужны были гаджеты и бытовая техника, за скидками гонялись на павербанки, генераторы, солнечные панели, батарейки, теплые одеяла, пледы, свечи и так далее.

В этом году стало заметно, что люди “гребут” больше, сами не всегда понимая нужен ли им этот товар, но скидка привлекательна, а пройти мимо бывает тяжело. Так что если вы еще не успели совершить необдуманные покупки, советуем просто составить список вещей, которые вам действительно необходимы, он может быть приблизительным, однако с ним вы вряд ли приобретете больше необходимого.

Можно даже напротив каждого пункта написать его стоимость в "Черную пятницу", если вы за этим следили, а также в начале указать сумму, которую вы готовы потратить. Такой ориентир точно поможет вам сэкономить бюджет. Когда определитесь с покупками, найдите магазины, где их можно приобрести, присмотритесь, откройте несколько разных сайтов и сравните ценники, ведь даже на один и тот же товар в одном магазине скидка будет меньше, в другом действительно больше.

Итак, если вы все же решите порадовать себя новыми покупками по акции, то пусть вашим основным помощником в выборе станет холодная голова и здравый смысл. А все маркетинговые уловки старайтесь оставлять без внимания.

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