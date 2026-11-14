"Черная пятница" без иллюзий: как не попасться на уловку фальшивых скидок и на чем действительно можно сэкономить

Черная пятница / © pixabay.com

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Ноябрьский сезон распродаж в самом разгаре, но за яркими ценниками нередко скрываются маркетинговые манипуляции, искусственно завышенные перед акцией цены или урезанная комплектация товаров.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Календарь покупок: когда и что стоит покупать

Чтобы не поддаваться импульсивным покупкам, стоит ориентироваться на ключевые этапы осенних распродаж:

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С 13 ноября: не верьте рекламным надписям о «последнем импортном товаре». Скидки 15–20% сейчас являются нормой, однако покупать стоит только базовые зимние вещи или то, что реально нужно уже сегодня. На желаемые гаджеты лучше зафиксировать актуальные цены скриншотами, чтобы впоследствии сравнить их во время пиковых распродаж.

До 25 ноября (этап «синдрома упущенной выгоды»): маркетологи часто пугают почтовым коллапсом, и на этот раз они отчасти правы. День Святого Николая отмечают 6 декабря, поэтому в конце ноября спрос на игрушки начнёт зашкаливать. Если планируете покупать подарок ребёнку — закажите его до 25 ноября, не дожидаясь финальных распродаж.

23–29 ноября («ажиотаж на зарядные устройства»): не покупайте powerbankи или зарядные станции по «акционным» ценникам, если их реальная цена не изменилась. Обязательно проверяйте перед покупкой емкость аккумуляторов.

30 ноября (Киберпонедельник) и начало декабря: этот день стоит использовать для онлайн-охоты за электроникой и программным обеспечением. Если же бренд обещает «продление Черной пятницы до 2 декабря», сравните цену с той, что была 27 ноября — она не должна быть выше.

Где искать честные скидки

Получить реальную выгоду в Черную пятницу можно, если знать, на какие категории товаров следует обращать внимание:

Одежда и обувь прошлых сезонов: ищите вещи из летних или демисезонных коллекций — это главный источник реальных скидок до 50%. Однако если у вас популярный размер, не откладывайте покупку на последние дни распродаж.

Крупная бытовая техника: если хотите получить реальный скидку на холодильник или стиральную машину, ищите модели, выпущенные два года назад. По функциональности они почти ничем не уступают новинкам, но стоят значительно дешевле.

Косметика и книги: в этих категориях скидки в 20–30% обычно стабильны и честны — покупать их во время акций однозначно стоит.

Основные уловки продавцов: как не дать себя обмануть

В пиковые дни распродаж ритейлеры часто прибегают к типичным уловкам, из-за которых покупатели теряют деньги:

Фальшивые скидки на энергооборудование. Увидели наклейку «Черная пятница: powerbank –40%» — не поддавайтесь соблазну. В сезон холодов и риска отключений электроэнергии энергооборудование дешевым не бывает. В лучшем случае цена осталась базовой, а в худшем — вам пытаются продать устройство, которое годами пролежало на складе без подзарядки и уже потеряло емкость. «Сумасшедшие» скидки на новые смартфоны. У самых свежих моделей гаджетов минимальная маржа. Если на новинку предлагают большой скидку, проверьте её стоимость через сервисы сравнения цен в разных интернет-магазинах — скорее всего, ценник искусственно завысили накануне акции. Урезанная комплектация или навязанные услуги. Выбирайте комплекты с «бесплатным сервисом» (например, установкой защитного стекла и настройкой) только тогда, когда вам действительно нужны эти услуги. В то же время привлекательно низкая цена на гаджет или аккумуляторный электроинструмент «без ничего» часто означает, что из коробки убрали базовые кабели или блоки питания, либо же акция действует только при условии покупки дорогой страховки. Акции на кассе по принципу «1+1=3». Не берите лишнее ради третьего товара в подарок — обычно бесплатным становится самый дешёвый или наименее популярный товар, стоимость которого уже заложена в наценку первых двух товаров.

Ваши права: можно ли вернуть товар, приобретенный по акции

Заявления продавцов о том, что товар со скидкой не подлежит возврату, являются незаконными. В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» вы имеете право вернуть или обменять надлежащий непродовольственный товар в течение 14 дней с момента покупки, даже если приобрели его во время суперраспродажи.

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