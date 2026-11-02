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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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«Черная пятница» в Украине: как не дать себя обмануть и купить товары по низкой цене — советы экономиста

Экономический эксперт Андрей Забловский рассказал о реальных и мнимых скидках в Черную пятницу. Почему не стоит ждать акций на портативные зарядные устройства и зарядные станции и как не попасть в ловушку продавцов.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Эксперт рассказал, как воспользоваться скидками

Эксперт рассказал, как воспользоваться скидками / © Associated Press

Более 60% украинцев сознательно откладывают покупку бытовой техники, гаджетов и других товаров, ожидая масштабных распродаж в конце ноября. Впрочем, на фоне снижения спроса на промышленные товары ритейлеры готовят как действительно выгодные предложения, так и маркетинговые ловушки.

О том, где действительно можно сэкономить до 50%, а где акционные ценники окажутся лишь иллюзией, рассказал ТСН.ua экономический эксперт Андрей Забловский.

Где стоит ждать мифических скидок, а где — реальной экономии?

По словам аналитика, одна из известных сетей по продаже бытовой техники и гаджетов провела опрос потребителей, который зафиксировал существенное падение текущего спроса: большинство покупателей ждут «Черной пятницы«. Однако рассчитывать на существенную экономию на самых востребованных товарах этого сезона не стоит.

Андрей Забловский, экономический эксперт: «В Черную пятницу скидки на портативные зарядные устройства, зарядные станции, инверторы, аккумуляторы и другое энергетическое оборудование будут просто мифическими».

«Реальные скидки, на которых можно сэкономить: одежда и обувь известных брендов (им нужно освободить склады под весенние коллекции), парфюмерия, косметика, крупная бытовая техника среднего ценового сегмента прошлых модельных лет».

Максимальная скидка — до 40–50% — будет действовать на товары, утратившие свою актуальность: старые модели смартфонов и телевизоров, а также зимнюю одежду неходовых размеров.

Манипуляции с ценниками: как проверить честность скидки

Эксперт предупреждает, что ритейлеры электроники и одежды часто прибегают к искусственному завышению цен в начале ноября, чтобы в конце месяца объявить о «впечатляющей» акции.

Чтобы не стать жертвой манипуляций продавцов, Андрей Забловский советует воспользоваться простым правилом: зафиксировать (сделать скриншот или записать) цены на выбранные товары уже в первые дни ноября, а непосредственно в день распродажи — 27 ноября — сравнить их с «акционными». Только так можно убедиться, действительно ли продавцы предлагают честную скидку.

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