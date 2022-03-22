Чернигов на грани выживания: как российская армия терроризирует город 27 дней

ТСН.ua рассказывает, какие зверства пришлось пережить Чернигову с первого дня войны и что происходит там сейчас.

Россия уже 27 дней несет хаос, смерть, издевательство и истребление Украины и ее народа. Все эти дни Вооруженные силы Украины и гражданские люди храбро защищают свою родную землю от захватчика, который ранним утром 24 февраля начал на территории независимой страны наглую и кровавую войну. Мирные города и села Украины стали для России так называемым полигоном для испытания нового вооружения и применения запрещенных в цивилизованном мире боеприпасов. Режим Путина угрожает ядерным оружием и не учитывает человеческие жертвы в своем стремлении оккупировать Украину. Войска РФ и ее наемники захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС и продолжают безжалостно обстреливать населенные пункты. Зверства российской армии уже облетели весь мир.

Небо над Украиной до сих пор открыто, поэтому российские ракеты и авиабомбы продолжают крушить жилые кварталы, больницы, детские сады, гражданские и военные инфраструктуры. Всех жертв сосщитать счесть сложно, но счета идут на тысячи. По последним данным, российские оккупанты с начала войны в Украине уже убили 117 детей.

Россия во главе с Путиным создает искусственный геноцид жителей блокированных городов, не разрешая организовать там гуманитарные коридоры. Одна из самых сложных ситуаций сейчас в Чернигове. Город на грани возможностей выживания.

ТСН.ua рассказывает, какая ситуация в областном центре, закрывающем захватчикам северный путь на Киев, из-за чего практически постоянно находится под обстрелами.

Что происходит в Чернигове сегодня

Окрестности города разбомблены полностью, пригород – на 60%. Из Чернигова выехала половина населения, а среди оставшихся 130 тысяч есть много больных и немощных.



В Чернигове отсутствует электроэнергия, поэтому нет и воды. Снега почти не осталось, поэтому воду не из чего топить. Доставить источниковые запасы воды к жителям практически невозможно из-за постоянных обстрелов и проблемы с логистикой.

Воду накачивают с помощью генераторов, которых в городе тоже не хватает. Не хватает и баков, чтобы увеличить поставку воды. Работники водоканала героически работают под обстрелами, доставляют воду в микрорайоны и объекты критической инфраструктуры, такие больницы, ТЭЦ. Но есть и такие точки, где люди остро нуждаются в воде.

Из-за ее нехватки невозможно осуществить элементарные гигиенические процедуры. Из-за потепления это чревато инфекционными заболеваниями.

Во всем городе тоже нет света, газ - очень избирательно, кому еще повезло. Починить все это невозможно из-за постоянных обстрелов.

Какая ситуация в Чернигове и безопасен ли большой гуманитарный коридор

Люди вынуждены постоянно скрываться по подвалам. Черновчанам приходится рисковать своей жизнью, чтобы выйти из укрытия, чтобы приготовить еду на костре в своих дворах.

Несмотря на то, что коммунальные службы храбро работают круглосуточно, темпы восстановления значительно отстают от темпов разрушения. Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро-, теплосетей городу не хватает запчастей, инструментов, комплектов для эксплуатации и ремонта оборудования.

Как рассказал в интервью LB.ua мэр Чернигова Владислав Атрошенко, в городе осталось очень мало людей, которые могли бы ремонтировать объекты критической инфраструктуры, с этим есть проблемы. Также он добавил, что в Чернигове осталось немного медиков, они тоже падают с ног, ведь среди пациентов очень много раненых. Оккупанты обстреливают больницы, поэтому в помещении выбиты окна и холодно.

Еще одна проблема – обеспечение гемодиализом больных и обслуживание пациентов психоневрологической больницы, говорит глава города.

"Еще одна категория – больные, нуждающиеся в гемодиализе. Мы решили системно эту проблему. Есть гериатрический дом: без света и тепла, который, по сути, нужно эвакуировать. Есть больные психоневрологической больницы, которых тоже трудно сейчас обслуживать, не имея электроэнергии, тепла, воды", — сказал Владислав Атрошенко.

Местные жители практически стали заложниками из-за военных преступлений, совершаемых российскими войсками.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 22 марта заявила, что большой гуманитарный коридор на Черниговщину – опасен, ведь выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы.

Некоторые люди рискуют жизнью и уезжают по "лесным тропам". Ими пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы размоются, поэтому Чернигов останется в абсолютной блокаде.

Что пришлось пережить Чернигову за 27 дней войны

Напомним о варварских действиях и терроризме российской армии, которых Чернигову пришлось пережить за эти 27 дней войны.

В первые дни вторжения украинские войска отбили прорыв российских оккупантов на подходе к Чернигову. 26 марта российские оккупационные войска уже начали обстреливать "Градами" Чернигов с 285 тысячами населения.

В этот день мэр заявил, что жителям необходимо готовиться к уличным боям и приготовить зажигательные смеси. Также мужчинам местные власти решили выдать оружие. А военных обеспечить провизией.

В этот же день оккупанты обстреляли в Чернигове детский сад.

27 февраля российские военные наносили ракетный удар по центру Чернигова. Враг пытался попасть в Черниговский горсовет, но попал во дворы между областной стоматологической клиникой и жилой девятиэтажкой.

В ночь на 28 февраля во время обстрела Чернигова российскими оккупантами одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в центре города, вызвав пожар. Также ракеты попали в детский сад и магазин.

По состоянию на 12:20 28 февраля 20 минут продолжался интенсивный обстрел жилых домов в Чернигове на улицах Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

3 марта российский снаряд попал в нефтебазу в Чернигове. В результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тыс. м куб. дизельного горючего.

В этот же день около 12:30 российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города.

4 марта россияне несколько часов методично обстреливали юго-восточные районы Чернигова, целясь в жилые дома и объекты инфраструктуры.

Вечером 6 марта войска РФ начали обстреливать все микрорайоны Чернигова.

7 марта оккупанты разрушили противотуберкулезный центр и школу №18.

ГСЧС Украины

9 марта российские военные обстреляли людей возле Чернигова, которые шли по пешему маршруту. Они убили девушку, и юношу с мамой. Еще четыре человека ранили.

В этот же день 9 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил количество жертв с начала войны. По состоянию на этот день погибли 60 человек и 400 получили ранения.

В ночь на 11 марта враг продолжал наносить авиационные удары по городу Чернигов и подвергать его артиллерийским обстрелам. Разрушения претерпели преимущественно гражданские здания и объекты социальной инфраструктуры. Был разрушен стадион им. Ю. Гагарина.

Повреждено и здание юношеской библиотеки: дом Василия Тарновского, памятник архитектуры 19 века.

14 марта оккупанты обстреляли водопроводную станцию. Поэтому в городе исчезла вода. Также русская армия авиаударом уничтожила Национальный университет "Черниговская политехника".

16 марта произошел один из самых циничных и жестоких военных преступлений армии РФ. В 10 часов утра российские военные из огнестрельного оружия расстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Произошло это в одном из спальных микрорайонов города Чернигова. По меньшей мере, 10 человек погибли.

Только за сутки 16 марта от рук оккупантов погибли 53 человека. В общей сложности потери насчитывали 200 гражданских.

Также военные преступники авиаударом разбомбили общежитие. 17 марта под завалами нашли погибшую целую семью: 3-летних двойняшек, их 12-летнюю сестренку и двух родителей.

ГСЧС

19 марта армия Российской Федерации продолжила обстреливать густонаселенные районы Чернигова: разгромила опорную больницу №2. Поэтому пациентам после операций приходится лежать в коридорах при температуре +10.

Также захватчики нанесли удар на лыжную базу, активно использовавшуюся во время проведения чемпионатов Украины по биатлону, а также Гонок чемпионов.

biathlon.com.ua

21 марта стало известно, что в Чернигове под обстрел попала машина, которой местные жители развозили воду землякам.

В Чернигове под обстрел попала машина, которой местные жители развозили воду землякам

22 марта в городе исчезла электроэнергия и, соответственно, не работает и водоснабжение. Конечно, Чернигов сопротивляется и украинские военные мужественно дают отпор врагу, но выживать людям в таких условиях очень сложно.

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