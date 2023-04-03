Черниговцы через год после оккупации гордятся переходом на украинский язык и уже готовятся к миру

Город-герой Чернигов не попал под оккупацию и держал оборону около сорока дней. За это время российская армия убила 658 гражданских жителей областного центра, более тысячи были ранены. В первых числах апреля украинские войска полностью освободили Черниговщину, говорится в ТСН.

Год назад, в начале апреля, в Чернигове поражали масштабы разрушения и невероятная тишина. Черниговские визитки — например библиотека, стадион, гостиница "Украина" и кинотеатр, которые разрушили российские войска — пока так и законсервировали. В приоритете восстановления инфраструктуры и жилья — больше всего пострадали окрестности Чернигова.

Вообще в области в результате российской агрессии разрушены или повреждены более 12 тысяч объектов, более 80 процентов – это жилье. Это вопрос для региона даже через год болезненный. Многие люди живут в модульных городках или в вагончиках у себя во дворе. Ориентировочно 2 тысячи 400 домов еще нуждаются в восстановлении.

Как вот дом Алексея Самодида из Бобровицы – это один из самых пострадавших районов областного центра. Одна стена его дома и часть разрушены, но зиму Алексей с мамой уже жил в своем доме. Часть стройматериалов получил от государства, а чтобы восстановить стену – мужчина разобрал свой хлев и этот кирпич использовал для восстановления дома. “Я сам справился, еще молод, пока сил хватает. Я уже в начале лета его почти достроил, надо же было где-то жить. Деньги одалживал. У нас здесь были окна, но дорого, мы сделали сплошную стену», – показывает мужчина.

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Чернигов понемногу приходят в себя — уже исправно работает городской транспорт, у людей даже появилась горячая вода. В Чернигове постепенно восстанавливается разрушенный бизнес и это, несмотря на близость к границе. Чернигов в отличие от пограничных общин, между воздушными тревогами — вполне безопасен. Люди гуляют по городу, посещают кафе, спектакли, все как и было до войны, но они ежесекундно о ней помнят. "Ситуация тревожная, но город меняется, люди меняется. Объединились между собой. Российская оккупация показала, что мы нация, что все победим”, – говорят местные.

Город относительно рядом с Киевом, но доехать до него на авто сейчас очень проблематично. В области было разрушено более трех десятков мостов, большинство восстановили, но логистика все равно очень сложна. Из города и области много уехало и не вернулось, это тоже серьезный вызов для региона. “За время боевых действий и этот год уехало много молодежи и населения. Бизнес восстановился, но не искусном объеме, все в ожидании, мы должны верить в победу и уже начать восстанавливать сейчас. Подготовку к войне готовимся в мирное время, а в войну к миру, сейчас нужно эти вопросы решать”, — убеждает руководитель Черниговской городской администрации Дмитрий Брижинский.

В городе повсюду раздается украинский, раньше в Чернигове на украинском говорили главным образом туристы. "Люди специально переходят на украинский и это заметно, раньше город был полностью русскоязычный, это приятная тенденция", — говорят прохожие.

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