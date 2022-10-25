Черник объяснил, зачем Россия придумала фейк о "грязной" бомбе: хотят консолидироваться вокруг "фюрера"

Военный аналитик Петр Черник считает, что российский фейк о "грязной" бомбе – это признак того, что Россия попала в стратегическую ловушку и теперь не понимают, как выйти из войны.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Грязная" бомба – это какие-то радиоактивные материалы, скажем, отработанное ядерное топливо, обложенное обычной взрывчаткой. То есть классический ядерный боеприпас имеет три ударных волны – это световое, электромагнитное излучение и ряд волн. Это очень технологичное устройство и сверхсерьезное оружие. В "грязной" бомбе нет таких качеств, однако может быть радиационное загрязнение. Ее изготовить тоже сложно. Шойгу и Герасимов чуть ли не в первый раз со времен войны звонили своим коллегам. Это свидетельство и признак того, что российское высшее командование понимает, что в Украине они попали в стратегическую ловушку и не могут из нее выйти. Эта риторика – это поиск и попытка найти какой-то выход. Мол, давайте искать выход из этой ситуации. Это – грамотный прием", — сказал Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что таким образом россияне будут также пытаться консолидировать свое общество и объединить его вокруг диктатора Путина.

"Второй момент — то, что они перешли от ядерной риторики к заявлениям о "грязной" бомбе с пропагандистским нарративом, является признаком того, что они осознали, что если отважатся на ядерный удар — коллективный Запад даст полноценный ответ. Третий момент — режим держится исключительно на лояльности собственного населения Если потерять лояльность — режим гибнет. Это нарратив для собственного населения — мол безумные "укронацисты" готовы к ядерному апокалипсису, а потому надо консолидироваться вокруг фюрера. Вот так вероятно выглядит общая картина. Сейчас Россия стала на путь своего исчезновения, однако подчеркиваю, что это может произойти нескоро", — объяснил Черник.

Фейк о "грязной бомбе" и звонках Шойгу

Пропагандисты в РФ придумали новый фейк, что "Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы потом обвинить Россию". Поэтому Шойгу начал обзванивать министров обороны стран НАТО. Однако ему никто не поверит, западные партнеры Украины призвали Россию не провоцировать эскалацию конфликта.

Но россияне не прекращают распространять свои маразматические истории, и даже опубликовали карту радиуса поражения "грязной бомбы".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Россия использует элементы террора и шантажа. Они хотят напугать мир угрозой, чтобы договориться о временном мире с Украиной и нарастить свои военные мощи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине нет никакой "грязной" бомбы, а фейк Россия хочет применить для эскалации конфликта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть, — это наша гордость, смелость и жажда победить врага.

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