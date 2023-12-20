Черник оценил, сможет ли Украина подготовить к войне 500 тыс. потенциальных мобилизованных

Эксперт обратил внимание, что десятки тысяч украинцев проходят военную подготовку за границей.

Мобилизованные украинцы проходят минимальную, а иногда очень основательную подготовку, прежде чем быть отправленными на фронт. В частности, учения проходят и за рубежом в "огромных масштабах".

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Чернык.

Чернык оценил, есть ли у Украины возможность провести обучение для всех 500 тыс. потенциальных новобранцев в ВСУ, мобилизовать которых предлагает Генштаб.

"В стратегическом смысле все, кто мобилизован, минимальную, а в некоторых случаях даже очень основательную подготовку – особенно, если она проходит за границей, а это десятки тысяч людей... Кстати, это беспрецедентное явление в историческом смысле. Правильно делается, что не афишируется, чтобы противник не понимал, в каких масштабах это все происходит. Но могу авторитетно сказать, что это очень гигантские масштабы. Так что однозначно мы справимся", – убежден эксперт.

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тыс. человек.

Глава государства также сообщил, что дополнительная мобилизация в 450-500 тыс. человек обойдется Украине в дополнительных 500 млрд. грн.

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