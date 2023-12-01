"Чернобаевка" теперь и в России: подробности громкой операции СБУ в Бурятии

Наверное, никто и представить не мог, что рука СБУ может достать так далеко.

Украинцы устроили "бурятскую Чернобаевку". В ходе блестящей операции СБУ удалось еще раз обмануть рашистов и взорвать еще одну железную дорогу между Китаем и Россией.

Детали работы СБУ в глубине России и взрывные кадры – в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналиста Артема Зябкина.

"Рука" СБУ получила в Бурятию

Наверное, никто и представить не мог, что рука СБУ может достать так далеко. Но это уже не мечта, а факт. Как передают СМИ, служба безопасности устроила еще один взрывной фейерверк. 30 ноября бойцам удалось взорвать железнодорожный путепровод между Россией и Китаем — 15-ти километровый Северномойский тоннель, а уже сегодня, 1 декабря, — уничтожить его "дублера".

“Россияне дважды попали в ловушку СБУ – на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом. Как отмечают мои источники, этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, который проходит через так называемый "Чертов мост". Именно на это и рассчитывала СБУ: при проезде поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства”, — отмечают информированные источники.

Россияне говорят, что в результате подрыва поезда на Чертовом мосту дотла сгорело 6 цистерн. Теперь с уверенностью можно сказать, у СБУ есть глаза и руки повсюду! Ни один рашист не укроется от правосудия — даже в глубоком тылу



Но это еще не всё. Хотя россияне и пытались скрыть факт обоих огненных событий, ни один из пропагандистов даже не упомянул об этом, в сети уже появились кадры последствий первого подрыва. Похоже, горело у рашистов капитально.

Как похорошела Бурятия при путине pic.twitter.com/jwt1eqfj6 — Думки Президента (@VVP2_0) December 1, 2023

А оно и неудивительно, потому что, по информации СМИ, в цистернах было топливо. Похоже, именно поэтому на видео виден густой дым. Очевидцы же растерянно ходят из стороны в сторону, бормочут себе под нос и не поймут, что с этим делать.

Рашисты боятся признать провал

Иронично и то, что рашисты до сих пор называют вот это все досадными неисправностями — то у них перегорела проводка, то еще что-нибудь придумают. Но на самом деле подрыв моста стал завершающим этапом более широкой и дерзкой операции украинской спецслужбы.

30 ноября спецназовцам удалось взорвать Северномойский тоннель — гигантский железнодорожный путепровод между Россией и Китаем, по которому шла львиная доля российского импорта из КНР.

Скриншот/Telegram

Большой и не единственный, подумали у Малыша, и уже, как мы видим, на следующую ночь добили мечты россиян. В СБУ официально пока не комментировали диверсию в Бурятии.

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