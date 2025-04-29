ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
5976
Время на прочтение
2 мин

Чернобыльское чудо: у одичавшего стада коров появился маленький теленок (видео)

За одичавшими коровами ученые Чернобыльского биосферного заповедника наблюдают с 2018 года. Откуда там коровы и как они самостоятельно выживают, читайте дальше.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чернобыльское чудо: у одичавшего стада коров появился маленький теленок (видео)

В стаде одичавших коров возле ЧАЭС появился теленок!

Маленький теленок появился у одичавшего стада коров, живущих рядом с чернобыльским реактором. Малыш уже повсюду ходит со стадом и учится жить в дикой природе.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Валентина Доброта.

«Стадо одичавших коров родом из села Лубянка. И хотя они постоянно мигрируют в поисках продовольствия и водопоя, искать их нужно вокруг этого села.

Ученый Сергей Жила уже 6 лет наблюдает за коровами. Каждая его экспедиция это не менее 10 километров пешком, несколько часов в поисках и каждая мелочь важна.

Он говорит: сейчас для парнокопытных достаточно продуктов, так что они могут заходить далеко от села.

Сергей Жила зафиксировал новорожденного теленка, ориентировочно месячного возраста. Ученый говорит, в прошлом году выжили только двое телят. Малыш — легкая добыча для хищников.

«Бугаи могут формировать для атаки группу, когда впереди стоит бык и за ним и если быки будут атаковать хищника, то шансы сохраниться есть, хоть медведь, хоть волк», — рассказывает ученый.

Стадо одичавших коров берет начало в этом дворе села Лубянка. Здесь жила самоселка Ольга Ющенко. После смерти женщины 2016 года, ее коровы пошли на свободный выгул. За это время стадо уже обновилось, но историческая память срабатывает и иногда заходят во дворище. Хорошо протоптана тропа тому подтверждение.

В дикой природе — доить коров не нужно. Они выживают без человеческой подкормки, так что и лишнего молока не продуцируют.

Зиму одичавший скот переживает за счет накопленного жира в летнее и осеннее время, они в это время очень активно жируют, мало отдыхают.

Чернобыльский заповедник, конечно, не африканская саванна, но дикая природа одерживает верх и здесь. Конкуренция не только в стаде между бугаями. Сергей Жила показывает территорию, которую для себя заметили местные медведи.

Но метки медведей — для быков ничто и эту территорию под елью они замаркировали под себя.

Ученый Сергей Жила говорит, что гордость чернобыльского заповедника лошади Пржевальского. Мало где в мире они живут без подкормки. Но одичавшие коровы популярнее лошадей. И хотя они никогда не станут туром, но влияют на ландшафт и природу, как когда-то их предки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернобыльская чудасия! В стаде одичавших коров возле ЧАЭС — появился теленок!

Напомним, спасатели рассказали новые шокирующие подробности о россиянах, которые в 2022 году захватили Чернобыльскую АЭС.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie