Чернобыльское чудо: у одичавшего стада коров появился маленький теленок (видео)

В стаде одичавших коров возле ЧАЭС появился теленок!

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Маленький теленок появился у одичавшего стада коров, живущих рядом с чернобыльским реактором. Малыш уже повсюду ходит со стадом и учится жить в дикой природе.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Валентина Доброта.

«Стадо одичавших коров родом из села Лубянка. И хотя они постоянно мигрируют в поисках продовольствия и водопоя, искать их нужно вокруг этого села.

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Ученый Сергей Жила уже 6 лет наблюдает за коровами. Каждая его экспедиция это не менее 10 километров пешком, несколько часов в поисках и каждая мелочь важна.

Он говорит: сейчас для парнокопытных достаточно продуктов, так что они могут заходить далеко от села.

Сергей Жила зафиксировал новорожденного теленка, ориентировочно месячного возраста. Ученый говорит, в прошлом году выжили только двое телят. Малыш — легкая добыча для хищников.

«Бугаи могут формировать для атаки группу, когда впереди стоит бык и за ним и если быки будут атаковать хищника, то шансы сохраниться есть, хоть медведь, хоть волк», — рассказывает ученый.

Стадо одичавших коров берет начало в этом дворе села Лубянка. Здесь жила самоселка Ольга Ющенко. После смерти женщины 2016 года, ее коровы пошли на свободный выгул. За это время стадо уже обновилось, но историческая память срабатывает и иногда заходят во дворище. Хорошо протоптана тропа тому подтверждение.

В дикой природе — доить коров не нужно. Они выживают без человеческой подкормки, так что и лишнего молока не продуцируют.

Зиму одичавший скот переживает за счет накопленного жира в летнее и осеннее время, они в это время очень активно жируют, мало отдыхают.

Чернобыльский заповедник, конечно, не африканская саванна, но дикая природа одерживает верх и здесь. Конкуренция не только в стаде между бугаями. Сергей Жила показывает территорию, которую для себя заметили местные медведи.

Но метки медведей — для быков ничто и эту территорию под елью они замаркировали под себя.

Ученый Сергей Жила говорит, что гордость чернобыльского заповедника лошади Пржевальского. Мало где в мире они живут без подкормки. Но одичавшие коровы популярнее лошадей. И хотя они никогда не станут туром, но влияют на ландшафт и природу, как когда-то их предки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чернобыльская чудасия! В стаде одичавших коров возле ЧАЭС — появился теленок!

Напомним, спасатели рассказали новые шокирующие подробности о россиянах, которые в 2022 году захватили Чернобыльскую АЭС.

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