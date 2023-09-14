Черноморский флот РФ едва дышит: что для оккупантов означает потеря подлодки и десантного корабля

Украина впервые одержала победу, уничтожив подлодку не на боевом дежурстве, а в сухом доке.

Десантные возможности России с каждым прилетом по Черноморскому флоту уменьшаются. Ведь уничтожение десантных кораблей делает невозможным в будущем операцию по эвакуации вражеского личного состава и гражданских из Крыма, если начнется его освобождение.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил генерал-майор запаса Службы безопасности Украины и заместителем председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

“Любое уничтожение военной техники для нас плюс, а уничтожение такой техники или вывод ее на долгий период из строя очень существенно повлияет на боеспособность уже даже не флота, а флотилии. Потому что у флота должен быть флагман, а этот флот без флагмана”, — отметил эксперт.

«Черноморская флотилия потеряла один из четырех носителей «Калибров» — подлодку «Ростов-на-Дону» (проект 636). Украина впервые одержала победу, уничтожив подлодку не на боевом дежурстве, а в сухом доке”, — говорит Виктор Ягун.

Десантные возможности России уменьшаются

“Но факт остается фактом. Десантные возможности России с каждым таким прилетом уменьшаются невероятно. В свое время они подтащили в Черное море значительное количество десантных кораблей из других флотов. Этот непосредственно проект "Минск" (по кодификации НАТО — класса Ropucha) производился в Польше и у России нет, чем их заменять", — добавил он.

“Это был не самый старый корабль – 1984 года выпуска. Его эксплуатация теперь уже невозможна”, – рассказал Виктор Ягун.

Он отметил, что это такой же корабль, который был уничтожен украинскими морскими дронами — "Оленегорский горняк".

"Собственно, уничтожение то и дело десантных кораблей не только разрушает мечты РФ о каком-то там десанте, но и делает невозможным в будущем операцию по эвакуации их личного состава и гражданских из Крыма, если начнется его увольнение", — резюмировал эксперт.

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