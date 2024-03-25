Черноморский флот РФ идет ко дну: подробности операции по поражению кораблей "Ямал" и "Азов" (фото, видео)

В воскресенье, 24 марта, стало известно о ракетном ударе в Крыму по двум крупным десантным кораблям Черноморского флота РФ — "Ямал" и "Азов". Также были попадания в центр связи и по нескольким объектам инфраструктуры ЧФ.

ТСН.ua собрал все подробности об успешной операции ВСУ.

"Ямал" получил критические повреждения

Во временно оккупированном Крыму 23 марта произошло успешное огневое поражение БДК Черноморского флота РФ "Ямал".

Как рассказали в ГУР, во время операции был нанесен удар по 13-му судоремонтному заводу ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

Корабль "Ямал" / Фото: из открытых источников

По оценкам военной разведки Украины характер повреждений БДК носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду с поврежденного корабля.

Известно, что "Ямал" участвовал в аннексии Крыма в 2014 году, а с 2017 по 2023 год – находился на ремонте.

Спутниковые снимки повреждений кораблей РФ

OSINT-аналитик Тайлер Роговей и ресурс kiber_boroshno показали спутниковые снимки с последствиями ракетных ударов по кораблям "Ямал" и "Азов" Черноморского флота в Севастополе. На изображениях можно увидеть два попадания: в пирс у одного корабля и в сухой док у другого.

Спутниковый снимок после атак по большим десантным кораблям РФ "Ямал" и "Азов" в оккупированном Севастополе/Источник: OSINT-аналитик Тайлер Роговей

Хотя на самых кораблях видимых повреждений на снимках не видно. Однако аналитик признал вероятное повреждение судов.

"Один из кораблей отбуксовывают к сухому доку, поэтому, вероятно, какие-то повреждения он получил. Дополнительно от корабля распространяется пятно, что может свидетельствовать об утечке горюче-смазочных материалов", – отметил Роговей.

Спутниковые снимки кораблей "Азов" и "Ямал"/Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Ресурс kiber_boroshno в Telegram также опубликовал спутниковые снимки кораблей "Азов" и "Ямал" за 22 и 24 марта.

"На БДК "Азов" видно возможное место поражения, но точно сказать невозможно. Снимки за 24 марта могли быть сделаны до поражения, время достоверно неизвестно", – говорится в сообщении.

Спутниковые снимки кораблей "Азов" и "Ямал"/Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Атаки по кораблям минимизируют боевые возможности РФ в море

Аналитики американского Института изучения войны ISW считают, что последние атаки Украины в Крыму будут усугублять способность российского флота максимизировать его боевые возможности.

Там отметили, что связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что при ударе украинские войска запустили более 40 ракет Storm Shadow и Neptune, ракет-приманок ADM-160 и беспилотников.

Удар по "Азову" и "Ямалу" – большая потеря для оккупантов

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" являлись последними рабочими в черноморской флотилии проекта 775.

Корабль "Азов" / Фото: из открытых источников

"БДК проекта 775 – это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который Россия не может производить, поскольку во времена СССР он строился на верфе "Stocznia Północna" не в Союзе, а в Польше, в Гданьске. Поэтому даже если эти корабли не пошли ко дну, а были повреждены, их ремонт при определенных повреждениях просто нереален", — пояснил Коваленко.

Военный эксперт Денис Попович также подтвердил, что России будет сложно восстановить пораженные БДК "Азов" и "Ямал", поскольку они строились в Гданьске.

"Сейчас уже, наверное, нет смысла говорить об их прямых функциях по десантированию подразделений. Нет у них для этого сил. И мы видим, что это уже шестой или седьмой десантный корабль, который уничтожен. То есть их системно истребляют. Кроме того, они использовались как таковой". дополнительный мостик, потому что так называемый Крымский мост не работает в полной мере, и поэтому они используют большие десантные корабли, чтобы транспортировать все, что необходимо для группировки в Крыму", — добавил эксперт.

ВСУ могли поразить еще один корабль ЧФ РФ – "Иван Хурс"

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что пас ударов по временно оккупированному Крыму ВСУ могли поразить еще один корабль ЧФ РФ – "Иван Хурс". Однако эта информация еще ожидает подтверждения.

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"С учетом повреждения (кораблей – ред.), можем сказать, что из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить наше южное побережье, в строю остается только три единицы. А по непосредственно кораблям этого проекта из состава Черноморского флота – не осталось ни одного ", – сказал он.

Кроме того, было поражено здание военно-морской базы в Севастополе и нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам.

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