Черновчанка более 7 месяцев непрерывно болела COVID-19 и установила рекорд: как объясняют уникальный случай медики

Черновчанка более 7 месяцев непрерывно болела COVID-19 и установила рекорд: как объясняют уникальный случай медики

Положительный результат теста на коронавирус женщина получала 13 раз.

Семь с половиной месяцев черновчанка Юлия Драпата была носительницей коронавируса. Женщина инфицировалась в ноябре прошлого года, симптомы болезни исчезли через несколько недель. ПЦР-тесты делала в разных лабораториях, но результат не менялся.

О том, как объясняют это специалисты – 18 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Юлия рассказала, что инфицировалась коронавирусом в ноябре прошлого года, а узнала об этом случайно, когда приехала в Германию на очередной курс химиотерапии. У женщины лимфома.

"Температуры не было. Связалась с врачами, они сказали антибиотик не пить, потому что температуры нет, то есть просто наблюдать. Через две недели снова сдали тест – он и далее был положительный", — вспоминает она.

Позже развилась пневмония – было 15% поражения легких. Впрочем, показаний для госпитализации не было.

Врачи Черновицкой областной больницы лечили женщину стандартно, по схеме, которой лечили всех пациентов. Наблюдали его каждые 3-4 дня, но все время тест оставался положительным.

Более 7 месяцев Юля жила с вирусом в организме, хотя никаких симптомов болезни больше не было. Результаты исследований ошеломляли местных врачей. Единственное, заверили, что инфицировать других она не может.

В Министерстве тоже объяснений не услышала – обращалась и туда. Ведь из-за длительного присутствия вируса немецкие врачи колебались, продолжать ли ее лечение от онкологии.

Долгожданный негативный тест женщина получила только в июне этого года. Специалисты предполагают, что у Юлии эта аномалия может быть связана с ослаблением иммунитета после противоопухолевой терапии.

Коронавирус в Украине: специалисты объяснили, почему черновчанка после 7 месяцев недуга перестала болеть за несколько недель

"Онкология характеризуется угнетением активности иммунной системы. Мы можем теоретически домыслить, почему это происходит, но в широком смысле пока нет сообщений", — отмечает иммунолог Олег Назар.

Следует отметить, что в мире уже были случаи, когда онкобольные долго оставались носителями коронарируса, но в Украине такое фиксируют впервые. Юлию даже внесли в Национальный реестр рекордов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

У 68-летнего Владимира из Стрыя во Львовской области обнаружили редкое осложнение, возникшее после коронавирусной инфекции – мультифокальный тромбоз почечных и селезеночных артерий. Мужчина почти вылечился от коронавируса, но его беспокоили острые боли в животе.

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